Błękitne baseny i romantyczne bistro w The Sims 4. Premiera dwóch nowych Kolekcji na horyzoncie

Przytulne bistro wprowadzi natomiast – jak sama nazwa wskazuje – nową miejscówkę do spotkań. Zgodnie z opisem, urzekająca knajpka oferuje idealną atmosferę do zawierania przyjaźni lub „pogłębiania romantycznych relacji”. Lokację w staroświeckim stylu przyozdobią między innymi wysokie okna i drzwi z dekoracyjnymi detalami czy stylowe meble.

Dzięki Kolekcjom The Sims 4 Relaks na riwierze i Przytulne bistro gracze mogą wygrzewać się w promieniach słońca nad błękitnymi basenami i spędzać wieczory w uroczych miejscowych knajpkach. (...) Znajdź nowe ulubione miejsce spotkań lub przytulną basenową kryjówkę z dziełami stworzonymi z wykorzystaniem elementów Kolekcji Przytulne bistro i Relaks na riwierze – już od 30 maja w Galerii! Te dwie wspaniałe propozycje przeznaczone są dla tych, którzy chcą od razu wskoczyć do gry, by odkryć nowe elementy obu Kolekcji i znaleźć inspirację do stworzenia własnych dzieł! – przekazują deweloperzy w najnowszym wpisie na stronie EA.