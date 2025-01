Afera Lively vs. Baldoni: reżyser domaga się 400 milionów dolarów, a Blake Lively i Ryan Reynolds kontratakują

Konflikt pomiędzy Blake Lively a Justinem Baldonim, reżyserem i współgwiazdą filmu It Ends With Us, wciąż się rozwija. Do sporu już na dobre dołączył Ryan Reynolds, mąż aktorki. Punktem wyjściowym afery były oskarżenia o molestowanie seksualne. Druga strona jednak widzi to zgoła inaczej sugerując intrygę mającą na celu wyrwanie praw do filmu. W tle wybrzmiewają także rzekome żarty o reżyserze umieszczone w filmie Deadpool i Wolverine. W jakim kierunku to zmierza i co najważniejsze – kto ma rację?

Justin Baldoni domaga się 400 milionów dolarów

Baldoni, odpierając zarzuty o molestowanie seksualne, wskazuje, że działania Lively i Reynoldsa to celowa próba przejęcia praw do produkcji. Reżyser i jego zespół prawniczy podkreślają, że medialne doniesienia na temat rzekomych nadużyć to manipulacja. Baldoni zaznacza, że jako dowód jego niewinności można traktować fakt, iż Reynolds miał żartować z niego w filmie Deadpool i Wolverine, tworząc postać Nicepoola – co wciąż wydaje się dość… zaskakującą linią obrony. Ale według prawnika Baldoniego „żaden urażony mąż nie tworzyłby takiej postaci, gdyby jego żona faktycznie była molestowana”. W pozwie czytamy: