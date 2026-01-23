Ten zapomniany już serial o Batmanie został zakończony 7 lat temu i zrobiono to pośpiesznie

Serial Gotham, emitowany w latach 2014–2019, był ciekawą boczną linią historii Batmana, choć nie wszyscy fani odnaleźli się w tej opowieści. Produkcja skupiła się głównie na Gotham City i początkach kariery Jamesa Gordona, pokazując, jak podziemie miasta kształtowało się przed pojawieniem się Mrocznego Rycerza. Bruce Wayne, choć kluczowy dla uniwersum, był w tym kontekście postacią uzupełniającą.

Aktor z serialu Gotham, przyznaje, że serial zakończył się zbyt szybko

David Mazouz, który wcielił się w młodego Bruce’a, przyznał w rozmowie z Cinema Blend, że finał serialu został zrealizowany zbyt szybko. Ostatni odcinek przeskoczył dziesięć lat do przodu, a twarz Mazouza została nałożona cyfrowo na rosyjskiego kaskadera. Aktor uważa, że brakowało czasu, by odpowiednio połączyć wątek Bruce’a z resztą historii i w pełni oddać wagę jego przemiany w Batmana.