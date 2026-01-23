Pokemon oficjalnie zapowiada globalną współpracę z Universal Studios po sukcesie Super Nintendo World

Pokemony wchodzą na grubo w 2026 roku, który jest 30-leciem kultowej marki.

Rok 2026 jest dla marki Pokemon wyjątkowy. Z okazji 30-lecia serii, The Pokemon Company ogłosiło ambitne plany, które znacząco rozszerzą obecność franczyzy poza obszar gier i animacji. Po ogromnym sukcesie Super Nintendo World ujawniono, że atrakcje Pokemon w parkach Universal Studios nie będą ograniczone wyłącznie do Japonii. Pokemony nawiązują globalną współpracę z Universal Studios Universal Studios Japan oraz The Pokemon Company potwierdziły, że po debiucie w Japonii tematyczne atrakcje Pokemon trafią także do parków Universal na całym świecie. Ekspansja będzie realizowana według tego samego modelu, który sprawdził się w przypadku Super Nintendo World. Odwiedzający mają zostać w pełni zanurzeni w świecie Pokemonów dzięki licznym interaktywnym doświadczeniom, nastawionym bardziej na immersję i zabawę niż ekstremalne doznania.

Pokemon idealnie nadaje się do adaptacji w formacie parku rozrywki ze względu na swój eksploracyjny charakter. Gracze od zawsze poszukują nowych stworzeń, toczą pojedynki i odkrywają różnorodne, fantastyczne lokacje, jednocześnie poznając coraz bogatszą historię świata Pokemonów. W parkach Universal odwiedzający będą mogli robić dokładnie to samo, czyli eksplorować, odkrywać i wchodzić w interakcje z uniwersum serii.

Już dekadę temu Pokemon GO udowodniło, że taki model może działać w rzeczywistości, zachęcając graczy do odkrywania własnych miast. Szukanie, walka i łapanie Pokemonów za pomocą smartfona przypominało korzystanie z Pokedexa i Poke Balla. Teraz takie doświadczenie ma wejść na kolejny poziom realizmu, oferując fizyczne przestrzenie, realne urządzenia interaktywne i najbardziej realistyczne Pokemony, jakie kiedykolwiek pokazano poza grami. Super Nintendo World w Universal Studios Japan odniosło ogromny sukces dzięki naciskowi na immersję oraz narrację przestrzenną. Środowisko parku jest wypełnione “zgrywalizowanymi” mechanikami, które czynią odwiedzających aktywnymi uczestnikami zabawy. Takie podejście idealnie odzwierciedla logikę gier wideo, gdzie kluczowe są odkrywanie i eksperymentowanie. Wszystko wskazuje na to, że atrakcje Pokemon będą korzystać z tego samego modelu projektowego. Jest on szczególnie odpowiedni dla marek nastawionych na odkrywanie, takich jak Pokemon. Park tematyczny poświęcony tej serii powinien być równie przystępny dla różnych grup wiekowych i kultur, jak ten oparty na świecie Mario.