Blades of Fire do przetestowania za darmo już od dziś. Wersja demo pozwoli sprawdzić nadchodzący tytuł

Zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami , studio MercurySteam potwierdziło, że demo ich najnowszej produkcji, Blades of Fire, będzie dostępne już dzisiaj. Wersja demonstracyjna trafi jednocześnie do graczy korzystających z konsol Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz komputerów osobistych.

Blades of Fire – demo dostępne od dziś

Deweloperzy poinformowali, że udostępniona wersja demonstracyjna obejmuje początkowe godziny rozgrywki w Blades of Fire. Co ważne, postępy poczynione w wersji demo zostaną przeniesione do pełnej wersji gry po jej premierze.

Zgodnie z informacjami przekazanymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, demo zostanie uruchomione o godzinie 17:00 czasu polskiego. Sama gra Blades of Fire zapowiadana jest jako przygodowa gra akcji.