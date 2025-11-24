Zaloguj się lub Zarejestruj

Obiecujący soulslike na nowym zwiastunie. Darmowe demo już dostępne dla każdego

Mikołaj Berlik
2025/11/24 13:20
Pierwsze gameplay GRIME 2 pokazuje niezwykle dynamiczną walkę i zdolność przemiany bohatera.

Pierwszy gameplay GRIME 2 pokazuje unikalne zdolności protagonisty i szybkie tempo walki w nadchodzącej Metroidvanii od Clover Bite, a gracze mogą już wypróbować demo na PC.

GRIME 2
GRIME 2

Clover Bite udostępnia demo GRIME 2

Clover Bite udostępniło pierwszy materiał prezentujący GRIME 2, odsłaniając system walki zainspirowany serią Dark Souls. Bohater korzysta z różnych broni – od ciężkich mas, przez noże, po łuk – a jego kluczowa umiejętność to tworzenie „Moldów”, dzięki którym zmienia wygląd i uzbrojenie. Postać może również używać mackowatych kończyn do wspinaczki po ścianach i atakowania wrogów z dystansu, co znacząco przyspiesza tempo eksploracji i starć.

Deweloper udostępnił także darmowe demo na PC, pozwalające sprawdzić „Temple of Hands”, gdzie gracze mogą zmierzyć się z bossami i mniejszymi przeciwnikami. Recenzje użytkowników na Steamie są wyjątkowo pozytywne – 99% z 127 ocen uznało demo za warte uwagi.

GramTV przedstawia:

Na razie GRIME 2 nie ma ustalonej daty premiery i powstaje wyłącznie na PC. Fani Metroidvanii i dynamicznych walk soulslike mają już okazję zapoznać się z fundamentami rozgrywki i unikalnym systemem przemiany bohatera.

Źródło:https://gamingbolt.com/grime-2s-shape-shifting-souls-like-combat-showcased-in-first-gameplay-free-demo-out-now

Tagi:

News
soulslike
oceny
zwiastun
demo
Steam
PC
Grime
