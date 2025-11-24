Obiecujący soulslike na nowym zwiastunie. Darmowe demo już dostępne dla każdego

Pierwszy gameplay GRIME 2 pokazuje unikalne zdolności protagonisty i szybkie tempo walki w nadchodzącej Metroidvanii od Clover Bite, a gracze mogą już wypróbować demo na PC.

Clover Bite udostępnia demo GRIME 2

Clover Bite udostępniło pierwszy materiał prezentujący GRIME 2, odsłaniając system walki zainspirowany serią Dark Souls. Bohater korzysta z różnych broni – od ciężkich mas, przez noże, po łuk – a jego kluczowa umiejętność to tworzenie „Moldów”, dzięki którym zmienia wygląd i uzbrojenie. Postać może również używać mackowatych kończyn do wspinaczki po ścianach i atakowania wrogów z dystansu, co znacząco przyspiesza tempo eksploracji i starć.