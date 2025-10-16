Zaloguj się lub Zarejestruj

Astrobotanica z datą premiery w Early Access. Na Steam dostępne jest już demo

Mikołaj Ciesielski
2025/10/16 18:15
Deweloperzy ze studia Space Goblin zaprezentowali również nowy zwiastun gry.

We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Astrobotanica – nowego survivalu od studia założonego przez byłych pracowników firmy Techland. W sieci pojawiła się tymczasem informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. Deweloperzy ze studia Space Goblin ujawnili bowiem, kiedy ich produkcja zadebiutuje na rynku.

Poznaliśmy datę premiery Astrobotanica we wczesnym dostępie

Zgodnie z przekazanymi informacjami Astrobotanica zadebiutuje we wczesnym dostępie 16 lutego 2026 roku. Przedstawiciele Space Goblin podkreślają, że jest to dla nich niezwykle ważny moment. Dlatego też polskie studio postanowiło odpowiednio uczcić tę chwilę i w trakcie wczorajszego IGN Fall Fan Fest 2025 zaprezentowało nowy zwiastun gry, który znajdziecie na dole wiadomości.

To jednak nie koniec wartych uwagi informacji na temat pierwszej produkcji studia Space Goblin. Na Steam dostępna jest bowiem obecnie wersja demonstracyjna gry Astrobotanica. Udostępnione przez polski zespół demo oferuje ponad godzinę rozgrywki, co – jak podkreślają sami twórcy – wystarcza na „zeskanowanie roślin, zbudowanie domu, odkrycie starożytnych ruin i poznanie prymitywnych mieszkańców tego dziwnego, nowego świata”.

Na koniec przypomnijmy, że Astrobotanica zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Deweloperzy ze studia Space Goblin szacują, że ich produkcja spędzi w programie Early Access „od roku do dwóch”. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun polskiej produkcji.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2720920/view/523105331265404974

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

