Astrobotanica z datą premiery w Early Access. Na Steam dostępne jest już demo

We wrześniu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Astrobotanica – nowego survivalu od studia założonego przez byłych pracowników firmy Techland. W sieci pojawiła się tymczasem informacja, która z pewnością ucieszy wszystkich graczy zainteresowanych wspomnianym tytułem. Deweloperzy ze studia Space Goblin ujawnili bowiem, kiedy ich produkcja zadebiutuje na rynku.

Poznaliśmy datę premiery Astrobotanica we wczesnym dostępie

Zgodnie z przekazanymi informacjami Astrobotanica zadebiutuje we wczesnym dostępie 16 lutego 2026 roku. Przedstawiciele Space Goblin podkreślają, że jest to dla nich niezwykle ważny moment. Dlatego też polskie studio postanowiło odpowiednio uczcić tę chwilę i w trakcie wczorajszego IGN Fall Fan Fest 2025 zaprezentowało nowy zwiastun gry, który znajdziecie na dole wiadomości.