Pudełkowe Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana na XSX za jedyne 39,99 zł

W sklepie Media Expert trwa właśnie interesująca promocja. Pudełkowe wydanie Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana na Xbox Series X dostępne jest w atrakcyjnej cenie. Teraz zapłacimy jedyne 39,99 zł.
Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana na Xbox Series X w promocyjnej cenie
- Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana (XSX) – 39,99 zł (zamiast 99,99 zł)
Avatar: Frontiers of Pandora to przygodowa gra akcji FPP, osadzona w scenerii Zachodnich Rubieży. Wcielasz się w Na'vi, który został porwany przez korporację ZPZ, a następnie ukształtowany, aby służyć jej celom. Gdy piętnaście lat później odzyskujesz wolność, odkrywasz, że czujesz się obco we własnej ojczyźnie. Dołącz do innych klanów, by chronić Pandorę, odzyskaj więź z utraconym dziedzictwem i odkryj, co tak naprawdę oznacza przynależność do Na'vi.
Odkryj epickie cuda Zachodnich Rubieży, niezbadanego dotychczas kontynentu Pandory. Podróżuj przez piękne, a jednocześnie nieprzewidywalne regiony otwartego świata, gdzie nawet chwilowa utrata czujności może okazać się śmiertelnym błędem.
Wykorzystaj niebywałą siłę i zwinność, personalizując postać, tworząc nowe wyposażenie i ulepszając umiejętności oraz broń, aby dopasować je do swojego stylu gry.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!