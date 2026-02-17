Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana na XSX za jedyne 39,99 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/17 14:30
0
0

Świetna okazja dla kolekcjonerów pudełek z grami.

W sklepie Media Expert trwa właśnie interesująca promocja. Pudełkowe wydanie Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana na Xbox Series X dostępne jest w atrakcyjnej cenie. Teraz zapłacimy jedyne 39,99 zł.

Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana
Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana

Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana na Xbox Series X w promocyjnej cenie

Pojawiła się dobra okazja dla miłośników fizycznych wydań gier. Avatar: Frontiers of Pandora - Edycja Limitowana w wersji na Xbox Series X dostępne jest bowiem w promocyjnej cenie w sklepie Media Expert. Cena wynosi obecnie 39,99 zł.
Avatar: Frontiers of Pandora to przygodowa gra akcji FPP, osadzona w scenerii Zachodnich Rubieży. Wcielasz się w Na'vi, który został porwany przez korporację ZPZ, a następnie ukształtowany, aby służyć jej celom. Gdy piętnaście lat później odzyskujesz wolność, odkrywasz, że czujesz się obco we własnej ojczyźnie. Dołącz do innych klanów, by chronić Pandorę, odzyskaj więź z utraconym dziedzictwem i odkryj, co tak naprawdę oznacza przynależność do Na'vi.

Odkryj epickie cuda Zachodnich Rubieży, niezbadanego dotychczas kontynentu Pandory. Podróżuj przez piękne, a jednocześnie nieprzewidywalne regiony otwartego świata, gdzie nawet chwilowa utrata czujności może okazać się śmiertelnym błędem.

Wykorzystaj niebywałą siłę i zwinność, personalizując postać, tworząc nowe wyposażenie i ulepszając umiejętności oraz broń, aby dopasować je do swojego stylu gry.

GramTV przedstawia:

Tagi:

promocja
oferta
edycja limitowana
promocje
wydanie fizyczne
okazja
Avatar
Avatar: Frontiers of Pandora
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112