Black Ops mogło nigdy nie powstać. Zamiast tego mieliśmy dostać Call of Duty: Cold Warriors

Seria Call of Duty sama składa się m.in. z dwóch podserii. Jedną z nich jest słynne Modern Warfare.

Druga to oczywiście Black Ops. Chociaż okazuje się, że nazwa ta mogła nigdy nie paść.

Call of Duty: Black Ops miało nazywać się Call of Duty: Cold Warriors

Pierwsze Call of Duty: Black Ops trafiło na rynek pod koniec 2010 roku i zebrało niezłe oceny. Deweloperzy z Treyarch postanowili porzucić nieodległą przyszłość, którą Infinity Ward wybrało na potrzeby Modern Warfare, i cofnęli się do czasów Zimnej Wojny. W samej kampanii nie zabrakło pamiętnych misji, zwrotów akcji, a także Viktora Reznova. Ten ostatni debiutował jeszcze w Call of Duty: World at War i dla podcyklu Black Ops jest tym samym, kim dla Modern Warfare jest Kapitan Price. Ostatecznie samo BO doczekało się aż siedmiu odsłon, z czego ostatnia, Call of Duty: Black Ops 7, ukazała się w listopadzie 2025 roku.