Black Ops 7 – przeciek ujawnia dwa tryby Zombies. Jeden dla fanów starej szkoły

Mimo że Call of Duty: Black Ops 7 jest szeroko promowane, o trybie Zombies wciąż wiadomo niewiele. Widzieliśmy jedynie krótkie urywki w zwiastunie, a pełna prezentacja zapowiedziana jest na COD Next, które odbędzie się 30 września. Teraz jednak w sieci pojawił się przeciek sugerujący powrót klasycznej formuły rozgrywki.

Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – powrót do korzeni?

Informacje pochodzą od TheGhostofHope – znanego w społeczności Call of Duty leakera, który wielokrotnie udostępniał sprawdzone wiadomości o serii. Według niego w dniu premiery gracze dostaną dostęp do dwóch trybów: Standard i Cursed. Ten drugi ma przywrócić klimat dawnych odsłon – bez pancerza, bez opcji ewakuacji, bez minimapy i z klasycznym systemem punktów. Rozgrywkę rozpoczniemy wyłącznie z pistoletem, a w grze pojawi się osobna skrzynka z losową bronią i limitowany arsenał dostępnych narzędzi zniszczenia.

