Black Ops 7 – przeciek ujawnia dwa tryby Zombies. Jeden dla fanów starej szkoły

Mikołaj Berlik
2025/09/23 10:00
Znany leaker twierdzi, że Black Ops 7 zaoferuje graczom klasyczny tryb rozgrywki Zombies.

Mimo że Call of Duty: Black Ops 7 jest szeroko promowane, o trybie Zombies wciąż wiadomo niewiele. Widzieliśmy jedynie krótkie urywki w zwiastunie, a pełna prezentacja zapowiedziana jest na COD Next, które odbędzie się 30 września. Teraz jednak w sieci pojawił się przeciek sugerujący powrót klasycznej formuły rozgrywki.

Call of Duty: Black Ops 7 Zombies – powrót do korzeni?

Informacje pochodzą od TheGhostofHope – znanego w społeczności Call of Duty leakera, który wielokrotnie udostępniał sprawdzone wiadomości o serii. Według niego w dniu premiery gracze dostaną dostęp do dwóch trybów: Standard i Cursed. Ten drugi ma przywrócić klimat dawnych odsłon – bez pancerza, bez opcji ewakuacji, bez minimapy i z klasycznym systemem punktów. Rozgrywkę rozpoczniemy wyłącznie z pistoletem, a w grze pojawi się osobna skrzynka z losową bronią i limitowany arsenał dostępnych narzędzi zniszczenia.

Tryb Cursed ma przypominać rozgrywkę znaną z pierwszych odsłon Zombies w World at War i Black Ops 1. Leaker nie podał szczegółów dotyczących balansu i progresji, ale twierdzi, że gracze będą mogli dowolnie wybrać, w której wersji chcą zagrać. Jeśli informacja się potwierdzi, będzie to ukłon w stronę fanów tęskniących za bardziej wymagającym i surowym doświadczeniem.

Activision nie potwierdziło jeszcze tych doniesień, dlatego należy traktować je z rezerwą. Na pełne szczegóły przyjdzie poczekać do prezentacji COD Next, gdzie najpewniej zobaczymy pierwsze fragmenty rozgrywki z trybu Zombies w Black Ops 7.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-7-zombies-leak-classic-mode/

Mikołaj Berlik
