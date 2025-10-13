Black Myth: Wukong z nową aktualizacją. Potrzebne aż 93,5 GB miejsca na PS5

Twórcy z Game Science zapowiedzieli kolejną aktualizację dla Black Myth: Wukong, która ma usprawnić działanie gry i wyeliminować szereg błędów. Łatka trafi do posiadaczy tytułu już w najbliższych dniach, jednak gracze muszą przygotować się na wyjątkowo duży rozmiar plików.

Black Myth: Wukong – aktualizacja wymaga 93,5 GB na PS5

Jak poinformowało studio Game Science, aktualizacja zawiera „regularne poprawki błędów” oraz „kilka optymalizacji wydajności”. Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnej listy zmian, ale określili je jako „znaczną liczbę usprawnień”, które mają poprawić wrażenia z rozgrywki na wszystkich platformach.