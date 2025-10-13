Zaloguj się lub Zarejestruj

Black Myth: Wukong z nową aktualizacją. Potrzebne aż 93,5 GB miejsca na PS5

Mikołaj Berlik
2025/10/13 09:00
Game Science przygotowuje duży patch.

Twórcy z Game Science zapowiedzieli kolejną aktualizację dla Black Myth: Wukong, która ma usprawnić działanie gry i wyeliminować szereg błędów. Łatka trafi do posiadaczy tytułu już w najbliższych dniach, jednak gracze muszą przygotować się na wyjątkowo duży rozmiar plików.

Black Myth: Wukong
Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong – aktualizacja wymaga 93,5 GB na PS5

Jak poinformowało studio Game Science, aktualizacja zawiera „regularne poprawki błędów” oraz „kilka optymalizacji wydajności”. Twórcy nie ujawnili jeszcze pełnej listy zmian, ale określili je jako „znaczną liczbę usprawnień”, które mają poprawić wrażenia z rozgrywki na wszystkich platformach.

Największe zaskoczenie budzi jednak rozmiar aktualizacji na PlayStation 5, która wymaga aż 93,5 GB wolnego miejsca. Według deweloperów wynika to z „różnic w metodach przechowywania plików” w systemie Sony. Studio zaleca, aby w razie braku miejsca usunąć grę i ponownie ją pobrać po premierze patcha.

Black Myth: Wukong jest dostępne na PS5, Xbox Series X/S i PC, a wersja na konsole Microsoftu otrzymała podobny patch już miesiąc wcześniej. Zespół Game Science kontynuuje rozwój marki – obecnie pracuje nad nowym projektem zatytułowanym Black Myth: Zhong Kui, który powstaje od podstaw zamiast w formie dodatku do Wukonga.

Źródło:https://gamingbolt.com/black-myth-wukong-update-announced-for-october-13th-requires-93-5-gb-space-on-ps5

Tagi:

News
PC
aktualizacja
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Black Myth: Wukong
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
