Aktualizacja 1.1 do The Division 2 już dostępna. Cherry Blossom przyciąga graczy do Waszyngtonu

Mikołaj Berlik
2026/04/22 20:30
Limitowane wydarzenie oferuje nowe wyzwania, nagrody i starcia z elitarnymi oddziałami.

Ubisoft oraz Massive Entertainment udostępniły aktualizację 1.1 do The Division 2. Oprócz poprawek błędów i usprawnień komfortu rozgrywki, główną atrakcją jest ograniczone czasowo wydarzenie Cherry Blossom, celebrujące kwitnienie wiśni w Waszyngtonie.

The Division 2
The Division 2

The Division 2 – wydarzenie Cherry Blossom

Cherry Blossom wprowadza do The Division 2 unikalne aktywności eksploracyjne oraz starcia z nowym typem przeciwników. Na mapie Waszyngtonu pojawiło się 40 specjalnych dekoracji nawiązujących do kwitnących wiśni. Gracze muszą je odnaleźć i „odnowić”. Każdego dnia reaktywują się 3 nowe punkty, co zachęca do regularnych powrotów do gry. Za odnalezienie i naprawienie wszystkich 40 dekoracji gracze otrzymają unikalną naszywkę na ramię. Próba naprawy dekoracji może wywołać agresję przeciwników. Co około 10 minut na graczy może polować 5-osobowy oddział elitarnych wrogów zwanych Kitsunebi.

Oddziały Kitsunebi posiadają unikalną cechę Shared Health Link, która sprawia, że obrażenia zadawane jednemu z nich są rozdzielane na całą grupę. Należy wypatrywać wadliwej technologii u przeciwników. Jej zniszczenie powoduje porażenie jednostki prądem i zerwanie połączenia, co pozwala na zadawanie pełnych obrażeń konkretnemu, odizolowanemu celowi.

Obecny rok jest wyjątkowo pomyślny dla The Division 2. Deweloperzy potwierdzili ambitną mapę drogową na rok 2026, która ma przynieść nowy tryb lub zawartość o nazwie Survivors, potencjalne rozszerzenie mapy o Central Park, nowy poziom rzadkości broni oraz tryby wyzwań dla graczy w endgame.

W The Division 2 możemy zagrać na PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X/S i komputerach osobistych. Wydarzenie Cherry Blossom potrwa do 12 maja.

Źródło:https://gamerant.com/the-division-2-cherry-blossom-event-april-2026-update-patch-notes/

Mikołaj Berlik
