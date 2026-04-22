Aktualizacja 1.1 do The Division 2 już dostępna. Cherry Blossom przyciąga graczy do Waszyngtonu

Ubisoft oraz Massive Entertainment udostępniły aktualizację 1.1 do The Division 2. Oprócz poprawek błędów i usprawnień komfortu rozgrywki, główną atrakcją jest ograniczone czasowo wydarzenie Cherry Blossom, celebrujące kwitnienie wiśni w Waszyngtonie.
The Division 2 – wydarzenie Cherry Blossom
Cherry Blossom wprowadza do The Division 2 unikalne aktywności eksploracyjne oraz starcia z nowym typem przeciwników. Na mapie Waszyngtonu pojawiło się 40 specjalnych dekoracji nawiązujących do kwitnących wiśni. Gracze muszą je odnaleźć i „odnowić”. Każdego dnia reaktywują się 3 nowe punkty, co zachęca do regularnych powrotów do gry. Za odnalezienie i naprawienie wszystkich 40 dekoracji gracze otrzymają unikalną naszywkę na ramię. Próba naprawy dekoracji może wywołać agresję przeciwników. Co około 10 minut na graczy może polować 5-osobowy oddział elitarnych wrogów zwanych Kitsunebi.
