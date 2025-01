Nintendo zdobyło nominację do nagrody. Jakiej? Nagrody GLAAD. Nie ma ona wiele wspólnego z jakością gier, a raczej z inkluzywnością i tym, w jaki sposób gry oddają społeczne zmiany i szeroko rozumiany postęp. Środowisko LGBT+ jest zadowolone z gry Paper Mario: The Thousand-Year Door. Z tych samych powodów wyróżniono także Dragon Age: The Veilguard.

Paper Mario i Dragon Age: The Veilguard docenione przez środowiska LGBT+

Remake’u Paper Mario: The Thousand-Year Door na Switch dokonał pewnej bardzo istotnej, newralgicznej zmiany. Przywrócił transpłciową tożsamości jednej z postaci – ducha Vivian. W oryginalnej wersji japońskiej gry na GameCube z 2004 roku, Vivian była co prawda przedstawiona jako osoba transpłciowa, jednak w angielskich i niemieckich tłumaczeniach ten aspekt jej tożsamości został usunięty. W remake’u Nintendo przywróciło oryginalny charakter tej postaci, poprzez powrót do pierwotnych dialogów, co spotkało się z uznaniem społeczności LGBT+.