Jedna z najgorzej ocenianych gier w historii może wkrótce trafić na Steam. Zaskakujący powrót Big Rigs: Over the Road Racing

Big Rigs: Over the Road Racing, gra pierwotnie wydana na PC w 2003 roku, która zyskała złą sławę jako jedna z najgorzej ocenianych produkcji w historii gier wideo, być może trafi na platformę Steam. Informacje o pojawieniu się wpisu dotyczącego tytułu w bazie danych SteamDB zostały zauważone niedawno, a jako przybliżoną datę premiery podano drugi kwartał 2025 roku.

W kontekście zbliżającego się Prima Aprilis, które przypada za nieco ponad tydzień, istnieje prawdopodobieństwo, że cała sytuacja jest jedynie wczesną próbą żartu. Niemniej jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, będzie to oznaczać powrót tytułu, który na platformie Metacritic posiada jedną z najniższych ocen, wynoszącą zaledwie 8 na 100 punktów.

W recenzjach z tamtego okresu czytamy między innymi: „Chciałbym znaleźć jakieś pozytywne cechy tej gry, ale po prostu ich nie ma” czy „[Big Rigs - dop.red.] bez trudu trafia do tej wątpliwie wyjątkowej kategorii najohydniejszych tytułów, jakie kiedykolwiek zostały opublikowane”.

O tym, czy Big Rigs: Over the Road Racing ukaże się w drugim kwartale 2025 roku, przekonamy się zapewne za jakiś czas. Póki co pozostaje obserwować rozwój sytuacji.