Splat!FilmFest startuje już jutro. Sprawdźcie, jakie premiery filmowe festiwal przyszykował tym razem

Radosław Krajewski
2025/10/23 12:10
Warto będzie wybrać się na tegoroczny Splat!

Od 24 do 31 października warszawska Kinoteka znów zamieni się w centrum filmowej ciemności. Rozpocznie się 11. edycja Splat!FilmFest – International Fantastic Film Festival, najważniejszego w Polsce i jednego z najbardziej cenionych na świecie wydarzeń poświęconych kinu gatunkowemu. To tydzień pełen krwi, absurdu, emocji i wyobraźni bez granic, który przyciąga zarówno fanów horroru, jak i miłośników niepokornego kina artystycznego.

Splat!FilmFest 2025
Splat!FilmFest 2025

Tegoroczny festiwal zapowiada się wyjątkowo ciekawie. W programie znalazły się najnowsze tytuły prosto z Cannes, Toronto i Wenecji, a także polskie premiery produkcji, o których głośno było na światowych festiwalach. Wśród nich m.in. Deathgasm 2: Goremageddon, kontynuacja nowozelandzkiego hitu o metalu, demonach i makabrycznym humorze. Polscy widzowie zobaczą także Karmadonnę, brutalny debiut współscenarzysty słynnego Serbskiego filmu, oraz Dust Bunny Bryana Fullera z Madsem Mikkelsenem, łączący horror, akcję i dramat dojrzewania.

Na ekranie zadebiutuje również V/H/S: Halloween, nowa odsłona kultowej antologii strachu, z segmentami przygotowanymi przez Caspera Kelly’ego, Paco Plazę i Bryana M. Fergusona. Wśród premier znajdzie się też Good Boy, Miasteczko Shelby Oaks, klasyczny horror Chrisa Stuckmanna, popularnego krytyka filmowego z YouTube’a, a także nowy remake Deathstalkera w groteskowej interpretacji Stevena Kostanskiego.

Widzowie mogą liczyć na dużą dawkę czarnego humoru i eksperymentów. Pokazane zostaną m.in. bluźniercza komedia Pieprz mojego syna!, romantycznie osobliwa Syrena i niepokojący Martwy kochanek. W sekcji dokumentalnej znajdzie się Boorman i diabeł, opowieść o kulisach powstawania Egzorcysty II.

Splat!FilmFest odwiedzą wyjątkowi goście. Do Warszawy przyleci Lloyd Kaufman, legenda niezależnego kina i twórca kultowego Toksycznego Mściciela. Razem z rodziną zaprezentuje dokument Napad na Cannes oraz kilka klasycznych produkcji spod szyldu Tromy, w tym Sierżanta Kabukimana i Troma’s War. Kaufman poprowadzi także autorskie Masterclass Make Your Own Damn Movie, podczas którego zdradzi sekrety swojej twórczości.

Na festiwalu pojawią się również reżyser Aleksandar Radivojević, który poprowadzi spotkanie poświęcone pracy nad Serbskim filmem, oraz Paul Andrew Williams, autor poruszającej Ważki. Nie zabraknie także polskich twórców i w Kinotece spotkać będzie można m.in. ekipę komedii Życie dla początkujących z Michałem Sikorskim i Bartłomiejem Kotschedoffem, a także reżysera Bartka M. Kowalskiego, który poprowadzi warsztaty Od pomysłu do realizacji.

W ramach festiwalu widzowie obejrzą filmy w siedmiu różnych kategoriach. Znajdą się w nich zarówno nowości, klasyki, jak i filmy krótkometrażowe, czy dokumenty. Pełną rozpiskę filmów z podziałem na kategorie znajdziecie poniżej.

Splat!FilmFest 2025 – lista filmów

Strach i Terror

  • 13 DNI DO WAKACJI
  • GOOD BOY
  • KARMADONNA
  • MATKA MUCH
  • MIASTECZKO SHELBY OAKS
  • POŻYTECZNY DUCH
  • PRESENCE
  • RETREAT
  • ROQIA
  • TERAZ TU MIESZKAM
  • THE DUTCHMAN
  • V/H/S/HALLOWEEN
  • W POTRZASKU
  • WAŻKA
  • WIEDŹMA

GramTV przedstawia:

Strasznie śmieszne

  • CISZA
  • DEATHGASM 2: GOREMAGEDDON
  • KRWAWY NOKAUT
  • KURACJA
  • MR MELVIN
  • PORTAL DO PIEKŁA
  • SYRENA
  • WYPADEK FORTEPIANOWY
  • ŻYCIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Fantastycznie

  • DEATHSTALKER
  • DOTKNIJ MNIE
  • KRAINA MROKU
  • MIEJSCE
  • REDUX REDUX
  • UKOCHANA

WTF

  • JIMMY I STIGGS
  • MARTWY KOCHANEK
  • PIEPRZ MOJEGO SYNA!

Dokumenty

  • BOORMAN I DIABEŁ
  • LUNATIC. HISTORIA LUNY VACHON
  • NAPAD NA CANNES!

Krótkometrażowe

  • Bump
  • Dzień Ojca
  • Epitafium dla Psiego Detektywa
  • Jabłko
  • Jak się śmiać kiedy boli
  • Kwiat strzygi
  • love_proxy
  • Lucciola
  • MIŁO.
  • Nibylandex
  • Nigdy nie znikasz
  • Poniedziałek: Paprotka
  • Przenikanie
  • Wolonatriusz
  • Żabi śpiew

Kultowe klasyki

  • ANGEL’S EGG
  • SIERŻANT KABUKIMAN
  • TROMA’S WAR

Pełny program oraz informacje o biletach dostępne są na stronie splatfilmfest.com

Źródło:https://splatfilmfest.com

