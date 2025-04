Croc Remastered na porównaniu z oryginałem. Odświeżona wersja kultowej platformówki już w rękach graczy

Wczoraj w ręce graczy trafił Croc Legend of the Gobbos Remastered. Odświeżona wersja kultowej platformówki ukazała się na konsolach PlayStation, Xbox i Switch oraz na komputerach osobistych za pośrednictwem platformy GOG. Jeden z YouTuberów przygotował porównanie grafiki z oryginałem, dzięki czemu możemy zobaczyć, jakich zmian wizualnych dokonali twórcy.

Croc: Legend of the Gobbos to pełna ciepła opowieść o uroczym, skromnym krokodylku, który wyrusza na niezwykłą przygodę, mając przy sobie jedynie swój charakterystyczny plecak i zabawnie kołyszący się ogon. Przemierza różnorodne światy, biegając, skacząc, wspinając się, pływając i wykonując obrotowe ataki ogonem, aby ocalić swoją przybraną rodzinę Gobbosów z rąk złowrogiego czarnoksiężnika Barona Dantego i jego psotnych popleczników, Dantinich. – czytamy w opisie gry.

Na platformie YouTube ukazał się nowy materiał związany z Croc Legend of the Gobbos Remastered. Twórca Ben-Gun podzielił się porównaniem grafiki pierwowzoru z odświeżoną wersją, która trafiła wczoraj w ręce graczy. Wideo znajduje się na dole wiadomości.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Croc Legend of the Gobbos trafiło na PC (GOG), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała 2 kwietnia 2025 roku. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Croc Legend of the Gobbos Remastered, czyli szkoda że tak drogo.