Bethesda traci doświadczonego dewelopera. Will Shen opuszcza firmę po 14 latach

Główny projektant zadań w Starfield dołącza do studia, na którego czele stoi producent The Elder Scrolls V: Skyrim.

Will Shen rozpoczął swoją przygodę z Bethesda Game Studios jeszcze w trakcie produkcji gry Fallout 3 . W trakcie swojej przygody ze wspomnianym zespołem deweloper pracował również jako projektant zadań nad The Elder Scrolls V: Skyrim , Fallout 4 i Fallout 76 . Przy dwóch ostatnich odsłonach serii Fallout pełnił także funkcję scenarzysty.

W tym tygodniu informowaliśmy, że po 24 latach z Bethesda Softworks postanowił odejść Pete Hines . Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianą firmą. Ze studiem Bethesda zdecydował się rozstać bowiem również Will Shen, czyli główny projektant zadań w Starfield . Doświadczony deweloper opuszcza zespół po ponad 14 latach.

Shen odpowiedzialny był również za dodatek Far Harbor do Fallout 4. Ostatnie lata w Bethesda Game Studios – jak wspomnieliśmy wyżej – spędził natomiast przy Starfield. Teraz doświadczony deweloper zasili szeregi Something Wicked Games – niezależnego studia, na którego czele stoi Jeff Gardiner, czyli producent The Elder Scrolls V: Skyrim oraz trzech ostatnich odsłon serii Fallout.