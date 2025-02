Beta Monster Hunter Wilds już dostępna! Wypróbuj za darmo

Capcom ogłosił drugie otwarte testy beta Monster Hunter Wilds, dając graczom kolejną szansę na wypróbowanie gry przed jej oficjalną premierą, zaplanowaną na 28 lutego 2025 roku. Testy odbędą się w dwóch terminach w lutym 2025 roku: od 7 do 10 lutego oraz od 14 do 17 lutego.

Nie zabraknie też dostępu do kreatora postaci z pełnym zestawem funkcji, a stworzoną postać będzie można przenieść do pełnej wersji gry. Pojawiło się również prywatne lobby dla maksymalnie 16 graczy oraz tryb online dla jednego gracza pozwalający na eksplorację dziczy w pojedynkę. W trybie wieloosobowym dostępna jest rozgrywka międzyplatformowa, umożliwiająca grę z użytkownikami różnych platform.

Za udział w otwartej becie Monster Hunter Wilds przewidziane są nagrody do odebrania w pełnej wersji gry, w tym bonusowe zdobienia oraz zestaw przedmiotów. Bonusy zostaną przyznane kontom, na których utworzono dane postaci podczas testów, a do ich odebrania wymagane jest połączenie z Internetem. Do pełnej wersji gry będzie można przenieść dane łowcy i koleżkota z kreatora postaci, pod warunkiem że gra będzie uruchomiona na tym samym koncie, co w Open Beta. Należy pamiętać, że w przypadku wzięcia udziału w poprzednich i aktualnych testach, przeniesione zostaną dane projektu postaci z OBT 2.

Aby wziąć udział w testach, trzeba spełnić warunki udziału, w tym odpowiedni wiek, dostęp do środowiska testowego, konto na wybranej platformie (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam) oraz szerokopasmowe połączenie internetowe. Minimalna wymagana ilość wolnego miejsca na dysku to 32 GB. Po zakończeniu testów gracze proszeni są o wypełnienie ankiety, za co przewidziano bonus w postaci ikon społecznościowych. Capcom zaznacza, że gra jest w fazie rozwoju i nie gwarantuje stabilnej rozgrywki.

Na zakończenie przypomnijmy, że Monster Hunter Wilds zadebiutuje już 28 lutego 2025 roku. Gra powstaje z myślą o komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.