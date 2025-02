Monster Hunter: Wilds z obniżonymi wymaganiami sprzętowymi oraz kolejnymi szczegółami dotyczącymi beta-testów

Drugie testy Monster Hunter: Wilds zostaną podzielone na dwie części i będą trwały od 7 do 10 lutego, a następnie od 14 do 17 lutego - w obu terminach obowiązują godziny od 4:00 do 3:59. Wydarzenie odbędzie się na platformach PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5 i otrzymamy podczas niego dostęp do nowej zawartości w postaci questa polegającego na upolowaniu Arkvelda. Nie jest to jedyny udostępniony kontent - zobaczymy również między innymi potwora o imieniu Gypceros.