Zamknięte beta-testy gry Diablo IV już niedługo. Znamy szczegóły

Przedstawiciele studia Blizzard Entertainment oficjalnie zapowiedzieli niepubliczne zamknięte beta-testy gry Diablo IV. Zostaną one udostępnione na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Na razie nie wiemy jednak, kiedy dokładnie to nastąpi; prawdopodobnie stanie się to nie później niż 18 listopada, gdyż ma to być ostatni dzień rozsyłania zaproszeń do gry. Co więcej, na początku przyszłego roku odbędą się publiczne beta-testy.

Nadchodzą beta-testy gry Diablo IV

Z racji tego, iż twórcy nie chcą zdradzać fabuły produkcji, testy skoncentrują się na rozgrywce postfabularnej (endgame). Dowiedzieliśmy się, że podczas testów będzie można sprawdzić:

Piekielne Przepływy; Przemierzając Sanktuarium pieszo lub na swym wiernym wierzchowcu, uważajcie na otoczenie, bowiem możecie trafić na Piekielny Przypływ . Jest to nowe wydarzenie regionalne, które staje się dostępne dla bohaterów dopiero po osiągnięciu III rangi świata: poziomu trudności Koszmar. W Piekielnym Przypływie sługi Lilit są wzmocnione, poziom trudności walki z nimi jest wyższy, ale pozostawiają odpowiednio lepsze łupy. Najpotężniejsze sługi Piekła są również liczniejsze, a sam znajomy krajobraz Sanktuarium zostaje zmieniony przez wzrost aktywności demonów. Podczas ubijania potworów zamieszkujących Piekielny Przepływ będą one potencjalnie upuszczać żar , nową walutę, którą można wydać na otwarcie skrzyń Piekielnych Przepływów rozrzuconych po całym regionie. Skrzynie te mogą poszczycić się bogatymi dobrodziejstwami dostępnymi tylko dla jednego miejsca na przedmiot, takiego jak tors, nogi lub broń dwuręczna. Zachowajcie jednak ostrożność podczas gromadzeniu żaru – jeśli polegniecie w walce, stracicie walutę i trzeba będzie ją odzyskać.

Podziemia Koszmarów; Przygotowaliśmy dla was poziom trudności podziemi w Diablo prosto z waszych koszmarów. Poważnie! Podziemia o koszmarnym poziomie trudności w Diablo IV odblokowują się po znalezieniu pierwszej Pieczęci Koszmaru – każda z nich odpowiada konkretnemu podziemiu gdzieś w Sanktuarium. Pieczęcie te dodają specjalne modyfikatory do podziemi , zwiększając okrucieństwo czyhających tam na was sług piekielnych i zapewniając bardziej wartościowe łupy. Dzięki ukończeniu Podziemi Koszmaru zdobędziecie jeszcze potężniejsze pieczęcie, wprowadzające coraz bardziej śmiercionośne modyfikacje i wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. W miarę postępów na wyższych i bardziej wymagających poziomach świata, nowe Podziemia Koszmarów staną się dostępne do eksploracji.

Szepty Umarłych; Drzewo Szeptów ma kilka niedokończonych spraw do załatwienia i chce, byście w jego imieniu wyrównali rachunki. Na mapie gracze zobaczą różne Szepty rozrzucone po całym Sanktuarium. Wykonajcie związane z nimi cele, a otrzymacie doświadczenie, złoto i upiorne przysługi , a różne Szepty zapewniają różną ich liczbę. Po zebraniu 10 upiornych przysług od zmarłych można je wymienić u Drzewa Szeptów na łupy i doświadczenie w nagrodę za wasze bohaterstwo. Rodzaje Szeptów, które gracz widzi na swojej mapie, zmieniają się często, a nowe aktywują się do śledzenia w ciągu dnia. Każdy Szept będzie oferował inny zestaw nagród i doświadczenia za ukończenie. W normalnych warunkach system Szeptów Umarłych będzie dostępny dla graczy dopiero po ukończeniu określonego rozdziału głównej linii zadań. W zamkniętej becie gracze będą mogli sprawdzić ten system od razu.

Pola Nienawiści; Z pogardy dla śmiertelników Mefisto przeklął określone obszary Sanktuarium, przekształcając je w śmiertelnie niebezpieczne Pola Nienawiści . Te wyznaczone strefy do walk między graczami są poligonami dla tych, którzy chcą przynieść sławę swojemu imieniu poprzez rozlew krwi i zapał do walki. Na Polach Nienawiści gracze mogą ubijać demony, aby zbierać Ziarna Nienawiści . Aby wykorzystać te ziarna, musicie przynieść je do Ołtarza Pozyskiwania, gdzie można je rozbić na Czerwony Pył . Szybko zamieńcie swoje Ziarna Nienawiści na Czerwony Pył – są one pożądane przez innych graczy, którzy czają się w strefie i jeśli pokonają was w walce, to stracicie swoje ziarna. Przekształcenie Ziaren Nienawiści w Czerwony Pył zapewnia korzyści. Pyłu nie stracicie po śmierci. Można go również wydać u sprzedawców elementów ozdobnych i wierzchowców do trybu PvP . Czy zdołacie sprawić, by wasze imię przeszło do legendy na tych skażonych ziemiach?

Tablice Mistrzostwa; Po osiągnięciu poziomu 50 odblokujecie Tablice Mistrzostwa , system rozwoju rozwiniętych postaci, który ma na celu wzmocnienie waszego bohatera. W miarę zdobywania doświadczenia postać otrzymuje punkty mistrzostwa . Można je wydać, aby odblokować nowe płytki, gniazda, a nawet dodatkowe Tablice Mistrzostwa, by jeszcze bardziej spersonalizować swojego bohatera i wznieść moc postaci na nowe wyżyny!



To, jak można uzyskać dostęp, opisano krok po kroku w oficjalnej wiadomości pod tym adresem.