Beta Counter Strike 2 wyciekła do sieci. Pliki gry dostępne do pobrania

W środę doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Counter Strike 2. Kilka godzin do sieci trafiły fragmenty rozgrywki prezentujące następcę CS:GO w akcji. Wybrani gracze otrzymali bowiem możliwość przetestowania wspomnianej produkcji. Okazuje się jednak, że pliki zamkniętej bety trafiły już do sieci, a gracze mogą sprawdzić tytuł, mimo braku zaproszenia od Valve.

Do sieci trafiły pliki zamkniętej bety Counter Strike 2

Wygląda na to, że jedna z osób, która otrzymała dostęp do zamkniętej bety Counter Strike 2, postanowiła udostępnić jej pliki w sieci. Pobranie pirackiej wersji pozwala jednak jedynie na rozgrywkę offline z botami. Gracze – którzy zdecydują się skorzystać z okazji i pobrać nielegalnie udostępnione pliki – nie będą więc mogli stawić czoła użytkownikom, którzy zostali zaproszeni do testów przez Valve.



Warto również dodać, że w ostatnich dniach w sieci można było natrafić na fałszywe oferty gwarantujące rzekomo dostęp do bety Counter Strike’a 2. Valve podkreśliło jednak, że do testów zaproszone zostały jedynie wybrane osoby i gracze powinni uważać na różnego rodzaju próby oszustwa.



Na koniec warto przypomnieć, że Counter Strike 2 ma zadebiutować latem 2023 roku jako darmowe ulepszenie do Counter Strike: Global Offensive. Gracze zachowają więc wszystkie zdobyte do pory skórki oraz bronie, co z pewnością ucieszy wszystkich entuzjastów produkcji Valve.