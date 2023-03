Polski akcent w zwiastunie Counter Strike 2. Valve pokazało okolice Poznania

Wczoraj doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi Counter Strike 2. Valve podzieliło się również wieloma szczegółami na temat następcy Counter Strike: Global Offensive, a także zaprezentowało kilka materiałów promocyjnych. Tymczasem okazuje się, że w jednym z opublikowanych zwiastunów znalazło się miejsce na polski akcent. Valve wykorzystało bowiem fragment mapy okolic Poznania.

Fragment mapy okolic Poznania wykorzystany przez Valve w zwiastunie Counter-Strike 2

Wspomniany akcent można zauważyć w zwiastunie zatytułowanym „Counter-Strike 2: Leveling Up The World” (dzięki Eurogamer). W mniej więcej 23 sekundzie materiału na ekranie pojawia się mapa, na której możemy zobaczyć znajdujące się pod Poznaniem miasto Luboń, a także położone nieopodal wsie Komorniki oraz Czapury. Następnie zwiastun pokazuje już fragment mapy Niemiec.



Na ten moment trudno powiedzieć, czy pojawienie się mapy okolic Poznania w zwiastunie Counter Strike 2 to czysty przypadek, czy też celowe działanie i puszczenie „oczka” w kierunku miłośników CS-a z Polski. Istnieje również małe prawdopodobieństwo, że Valve szykuje jakąś większą niespodziankę dla rodzimych graczy.



Na koniec warto przypomnieć, że Counter Strike 2 ma zadebiutować latem 2023 roku jako darmowe ulepszenie do Counter Strike: Global Offensive. Gracze zachowają więc wszystkie zdobyte do pory skórki oraz bronie, co z pewnością ucieszy wszystkich entuzjastów produkcji Valve.