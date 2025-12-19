Podsumowanie Gaming Kings powered by Orange. Finał w Katowicach, zwycięzcy i rekordowa pula nagród

Ogromna pula nagród i rekordowa liczba uczestników podczas finału E-sport Gaming Kings Tournaments 2.0.

Druga odsłona E-sport Gaming Kings Tournaments 2.0 Powered by Orange zakończyła się sukcesem, gromadząc tłumy entuzjastów wirtualnych zmagań. Od sierpnia do listopada emocje gościły między innymi w Gdańsku, Wrocławiu czy Krakowie, a trasa zwieńczona została finałem w katowickiej Silesia City Center. Do rywalizacji stanęło 4725 zawodników. E-sport Gaming Kings Tournaments 2.0 zakończone. Tysiące graczy, wielkie nagrody i triumf w Counter-Strike Głównym punktem wydarzenia był turniej Counter-Strike 2, w którym triumfował Kacper Walasek, znany jako „IMPERFECTION”. Obok triumfatora na podium stanęli Adrian Łukaszewski oraz Mateusz Orzełowski, który wywalczył też drugą lokatę w duetach z Borysem Bonarkiem. Zwycięzcy w formacie 2 na 2 to Krystian Pluta oraz Jakub Peka. Zwycięzca starć indywidualnych otrzymał 20 tysięcy złotych i akcesoria gamingowe. Całkowita pula nagród pieniężnych wyniosła blisko 90 tysięcy złotych.

Pozostali zawodnicy z podium otrzymali nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. i 5 tys. zł, a także akcesoria gamingowe ufundowane przez sponsorów. W rywalizacji duetów pula nagród przedstawiała się następująco: 5 tys. zł za pierwsze miejsce, 3 tys. zł za drugą lokatę oraz 2 tys. zł za trzecie miejsce. Top 3 w turnieju Counter-Strike 1 vs 1: Kacper Walasek „IMPERFECTION” Adrian Łukaszewski „ADEX” Mateusz Orzełowski „MATIH3H3” Top 3 w turnieju Counter-Strike 2 vs 2: Krystian Pluta „MLoDy” oraz Jakub Peka „PEKUS” Mateusz Orzełowski „MATIH3H3” i Borys Bonarek „BORYS” Marek Dziamałek „YoungDziamal” oraz Radosław Mukoid „MKD” Poza turniejami ogromnym zainteresowaniem cieszyły się strefy rozrywki, które odwiedziło blisko 42 tysiące osób. Odwiedzający korzystali z automatów retro, najnowszych konsol oraz technologii VR. Fani mieli też szansę zmierzyć się z profesjonalistami takimi jak Kuba Kubiak czy Michał Müller. Wydarzeniu przyświecała idea mądrego grania, realizowana przez panele dyskusyjne z ekspertami o znaczeniu życiowego balansu. Całość dopełniły liczne spotkania z gwiazdami, wśród których pojawili się Kinga Kujawska oraz Maciej Żuchowski. Równie istotny był wymiar edukacyjny pod hasłem „Mądre granie”. Druga edycja E-sport Gaming Kings Tournaments 2.0 Powered by Orange pokazała, że e-sport to coś więcej niż rywalizacja – to pasja, edukacja i istotna część współczesnej kultury. O ponad 30 procent wzrosła liczb graczy w turnieju. Łącznie w rozgrywkach w Counter-Strike 2 i EA Sports FC 25 wzięło udział 4725 graczy z całej Polski, a w strefach towarzyszących bawiło się ponad 42 000 osób, to o ok. 60 procent więcej niż w pierwszej edycji. Jesteśmy dumni z tego projektu i imponujących liczb, które udowadniają, że centra handlowe NEPI Rockcastle stają się prawdziwymi przestrzeniami miejskiego życia i rozrywki. Turniej pokazał także, że e-sport łączy społeczności, rozwija pasje i promuje mądre granie. – przekazał Dominik Piwek, Group Cluster & Corporate Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Rozgrywki trwały łącznie trzy miesiące, odwiedzając szesnaście obiektów handlowych NEPI Rockcastle w czternastu miejscowościach. Cykl ruszył w sierpniu w Gdańsku, przechodząc następnie przez Olsztyn, Białystok, Toruń, Wrocław czy Kraków, by ostatecznie dotrzeć do katowickiej Silesia City Center. W eliminacjach do turnieju Counter-Strike 2 wystartowało 1640 graczy, z których tylko 16 najlepszych zawodników awansowało do finału. Wsparcie technologiczne zapewniała ACTINA, znana z wysokiej klasy sprzętu dedykowanego do e-sportu, a także IIYAMA oraz Diablo Chairs. Patronat medialny objął gram.pl.