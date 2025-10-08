Zaloguj się lub Zarejestruj

Beta Call of Duty: Black Ops 7 przedłużona. Treyarch dodaje nowe mapy i klasyczne playlisty

Mikołaj Berlik
2025/10/08 09:00
0
0

Zagramy jeszcze przez krótki czas.

Treyarch ogłosiło, że beta Call of Duty: Black Ops 7 potrwa dłużej niż pierwotnie zakładano. Twórcy poinformowali na oficjalnym blogu serii, że testy zostaną zakończone dopiero 9 października o 18:00 czasu polskiego. Decyzję uzasadniono świetnym odbiorem bety i ogromnym zaangażowaniem społeczności, która domagała się więcej czasu na testy.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 – dłuższa beta i powrót klasycznego matchmakingu

Wraz z przedłużeniem testów, do gry trafi szósta mapa o nazwie Toshin, a także nowe playlisty Open, w których wyłączono system dopasowywania graczy według umiejętności (SBMM). Twórcy opisują je jako „klasyczny matchmaking, w którym umiejętność ma minimalny wpływ na dobór graczy”.

Warto dodać, że już po zakończeniu bety ruszy coroczne wydarzenie The Haunting w Black Ops 6 i Warzone, które nawiązuje do Halloween i będzie częścią szóstego sezonu tych produkcji.

GramTV przedstawia:

Matt Scronce, dyrektor projektu, zdradził również, że czas potrzebny na eliminację przeciwnika (TTK) w Black Ops 7 będzie zbliżony do tego z poprzedniej części. Zespół wciąż jednak dostosowuje balans, by zachować odpowiednie tempo walki i zróżnicowanie broni.

Deweloperzy z Treyarch i Raven Software zapewnili także, że walka z oszustami pozostaje priorytetem – wersja PC wymagać będzie aktywnego Secure Boot oraz TPM 2.0, co ma znacząco utrudnić działanie cheaterów.

Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada 2025 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/call-of-duty-black-ops-7-beta-has-been-extended-to-october-9

Mikołaj Berlik
