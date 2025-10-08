Beta Call of Duty: Black Ops 7 przedłużona. Treyarch dodaje nowe mapy i klasyczne playlisty

Treyarch ogłosiło, że beta Call of Duty: Black Ops 7 potrwa dłużej niż pierwotnie zakładano. Twórcy poinformowali na oficjalnym blogu serii, że testy zostaną zakończone dopiero 9 października o 18:00 czasu polskiego. Decyzję uzasadniono świetnym odbiorem bety i ogromnym zaangażowaniem społeczności, która domagała się więcej czasu na testy.

Call of Duty: Black Ops 7 – dłuższa beta i powrót klasycznego matchmakingu

Wraz z przedłużeniem testów, do gry trafi szósta mapa o nazwie Toshin, a także nowe playlisty Open, w których wyłączono system dopasowywania graczy według umiejętności (SBMM). Twórcy opisują je jako „klasyczny matchmaking, w którym umiejętność ma minimalny wpływ na dobór graczy”.