Bestsellerowy pisarz science fiction otrzyma film o swoim życiu. Będzie to nietypowa biografia

Film opowie fikcyjną historię relacji między Philipem K. Dickiem a jego siostrą Jane, która zmarła sześć tygodni po urodzeniu. Choć nie jest to klasyczna biografia, film ma zgłębiać emocjonalne i psychologiczne tło, które ukształtowało pisarza i na zawsze odcisnęło piętno na jego twórczości.

To nie będzie typowy film biograficzny. Cuaron najwyraźniej dostrzega w tej historii coś głęboko poruszającego, co go fascynuje – czytamy w artykule Variety.