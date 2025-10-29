Zaloguj się lub Zarejestruj

Bestsellerowa powieść science fiction doczeka się ekranizacji. Apple będzie miał kolejny hit?

Radosław Krajewski
2025/10/29 10:15
0
0

Za sterami twórca Tylera Rake’a.

Apple Original Films i wytwórnia Chernin Entertainment szykują nowy projekt oparty na uznanym powieści graficznej Last Flight Out autorstwa Marca Guggenheima. Według mediów rozmowy w sprawie objęcia stanowiska reżysera prowadzi Sam Hargrave, znany z widowiskowych produkcji akcji, w tym dwóch części Tylera Rake’a.

Last Flight Out

Last Flight Out – powstaje film na podstawie popularnego komiksowego science fiction

Historia komiksu, opublikowanego przez Dark Horse Comics, opowiada o ojcu i córce, którzy próbują odbudować swoją relację w ostatnich chwilach przed zagładą ludzkości. Połączenie emocjonalnej opowieści z intensywną akcją ma uczynić z filmu jeden z najgłośniejszych projektów Apple w nadchodzących latach.

Marc Guggenheim, współtwórca popularnego telewizyjnego uniwersum Arrowverse, sam przygotowuje scenariusz na podstawie własnego dzieła. Producentami przedsięwzięcia zostaną Peter Chernin i David Ready z Chernin Entertainment oraz Mike Richardson i Keith Goldberg z Dark Horse Entertainment.

Sam Hargrave, który zdobył rozgłos dzięki serii Tyler Rake dla Netfliksa i serialowi Ostatnia rubież dla Apple TV, ponownie może połączyć siły z platformą. Niedawno ukończył prace nad filmem Matchbox z Johnem Ceną, który również powstaje dla Apple.

Twórca komiksu przyznał w rozmowie, że przeniesienie jego historii na duży ekran to dla niego ogromne wyróżnienie:

To niezwykle osobista opowieść o rodzinie, stracie i drugim szansach. Cieszę się, że mogę współpracować z zespołem, który rozumie emocjonalny wymiar tej historii – powiedział Marc Guggenheim.

GramTV przedstawia:

Apple i Chernin Entertainment postrzegają Last Flight Out jako film o dużym potencjale komercyjnym i artystycznym:

To projekt z sercem i rozmachem, a Sam Hargrave potrafi połączyć spektakularną akcję z ludzkim dramatem – przekazali producenci w oświadczeniu.

Wytwórnia Chernin Entertainment ma już na koncie liczne produkcje dla Apple TV+, w tym Wódz wojownik z Jasonem Momoą, Truth Be Told z Octavią Spencer oraz dokument Superliga: walka o piłkę.

Źródło:https://deadline.com/2025/10/last-flight-out-adaptation-apple-chernin-developing-1236600307/

Popkultura
film
Apple
streaming
ekranizacja
Apple TV
Sam Hargrave
Last Flight Out
Marc Guggenheim
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

