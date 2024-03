Netflix rezygnuje z filmu fantasy na podstawie bestsellerowej serii powieści

Obecnie w przypadku Kronik Rodu Kane’ów następuje „zmiana sytuacji”, co oznacza, że ​​Netflix zdecydował się nie rozwijać dalej tego projektu, a po dwóch latach prób stworzenia scenariusza, który by im się podobał, szansa na powstanie filmu wygasła. Teraz wszystko zależy od tego, czy wkroczy inne studio, które przejmie koszty produkcji i ruszy dalej z realizacją filmu. To wcale nie jest niezwykła sytuacja. Tak się dzieje, jak sądzę, z większością projektów filmowych. Ponadto cała branża streamingowa obecnie ogranicza swój rozwój, co oznacza, że ​​anuluje więcej treści, niż ich tworzy. Kane dał się złapać w ten trend pomimo dużego sukcesu serialu o Percym Jacksonie.