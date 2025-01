Bend Studio zwalnia pracowników po anulowaniu projektu przez Sony. Strony rozejdą się 14 lutego

Do tej pory drugie studio uwzględnione w anulowanych działaniach Sony, czyli Bluepoint Games, nie ogłosiło zwolnień lub zmiany dotychczasowych planach na dalszy rozwój projektów. Przypomnijmy, że firmy miały wspólnie wydać tytuł live-service, lecz w przeciwieństwie do drugiego wspomnianego projektu miał on nas przenieść do uniwersum znanego z serii God of War.

Jak już wspomnieliśmy, Bend Studio nie ujawniło jeszcze planów po zwolnieniach oraz anulowaniu ostatniej produkcji.