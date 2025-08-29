Bella Ramsey odpowiada krytykom The Last of Us. Aktorka ma prostą radę dla swoich hejterów

Aktorka postanowiła odpowiedzieć swoim hejterom i innym krytykom serialowej wersji The Last of Us.

Drugi sezon The Last of Us od HBO wzbudził ogromne emocje wśród widzów. Choć gracze znający fabułę spodziewali się dramatycznych wydarzeń, wielu fanów serialu było zaskoczonych kierunkiem, w jakim potoczyła się historia. Najwięcej kontrowersji wywołała brutalna śmierć jednej z postaci, a także ukazanie związku Ellie z Diną. The Last of Us – Bella Ramsey ma prostą radę dla krytyków Showrunner Craig Mazin tłumaczył, że nie miał innego wyjścia, jak podążyć za historią stworzoną przez Neila Druckmanna, współtwórcę gry i producenta serialu.

[Neil Druckmann] zrobił to. Wszyscy stracili głowy, a ja musiałem zrobić to samo, bo on zrobił to wcześniej. Uwielbiałem ten moment, uważam, że był świetny – przyznał Mazin. Neil Druckmann również przyznał, że spodziewał się ostrych reakcji fanów: Ludzie bardzo mocno reagowali na każdą kontrowersyjną decyzję fabularną, jaką podjęliśmy – stwierdził. Z kolei Bella Ramsey, wcielająca się w Ellie, przyznała w podcaście The Awardist, że stara się nie śledzić fali krytyki. Starałam się trzymać od tego z daleka, szczerze mówiąc. Bo i tak nic nie mogę z tym zrobić. Serial już został wyemitowany, nic nie można zmienić ani poprawić. Dlatego uważam, że nie ma sensu tego czytać czy oglądać – powiedziała aktorka. Dodała także, że opinie widzów nie wpływają na dalszy rozwój produkcji: Oczywiście ludzie mają prawo do własnych opinii. Ale to nie wpływa na serial ani na to, jak będzie kontynuowany. Dla mnie to dwie zupełnie odrębne sprawy. Dlatego po prostu się w to nie angażuję – zaznaczyła.

Zapytana o to, co chciałaby powiedzieć głośnym krytykom drugiego sezonu przed premierą trzeciego, Ramsey nie miała wątpliwości. Powiedziałabym, że nie musicie tego oglądać. Jeśli aż tak tego nienawidzicie, to gra istnieje. Możecie po prostu zagrać w grę jeszcze raz. Nie musicie oglądać, ale jeśli zdecydujecie się oglądać, to mam nadzieję, że wam się spodoba – skomentowała. Trzeci sezon ma być dłuższy niż drugi i, jak zapowiada Mazin, bardziej zbliżony pod względem rozmachu do pierwszej odsłony. Trochę jeszcze nad tym pracujemy, to na razie tajemnica produkcyjna. Mogę jednak powiedzieć, że sezon trzeci będzie dłuższy niż drugi. Będzie bardziej porównywalny do pierwszego sezonu. Więcej treści za tę samą cenę – ujawnił. Warto przypomnieć, że Neil Druckmann nie będzie już współtwórcą serialu, gdyż skupia się na swojej pracy w Naughty Dog. Mazin pozostaje jedynym showrunnerem prowadzącym projekt, a HBO wyraża pełne zaufanie co do jego zdolności do dalszego rozwijania historii. The Last of Us – recenzja 2. sezonu. Upadek ze szczytu

