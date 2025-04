Warner Bros. nie przepuści okazji do zarobienia milionów - Beetlejuice 3 potwierdzony

To było do przewidzenia. Druga część była sporym sukcesem kasowym dla Warner Bros.

Za kamerą prawdopodobnie ponownie stanie Tim Burton. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by ktoś inny miał przejąć reżyserską pałeczkę po sukcesie zeszłorocznego Beetlejuice, Beetlejuice.

Warner Bros. oficjalnie potwierdza to, o czym spekulowano już od jakiegoś czasu: Beetlejuice 3 (czyli kolejna część Soku z żuka) jest w przygotowaniu. Ogłoszenie tego faktu było kwestią czasu, zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe filmu . Informację przekazali współprzewodniczący studia, Pam Abdy i Michael De Luca. Choć — jak przyznał De Luca — „tuszu może jeszcze nie ma na umowach”, wszystko wskazuje na to, że kontynuacja kultowej serii ruszy lada moment.

Film był pierwotnie planowany jako produkcja wyłącznie na platformę Max, ale zmiana kierownictwa w Warnerze zmieniła wszystko. De Luca i Abdy namówili Burtona do współpracy, obniżając jego pierwotny budżetowy plan wynoszący 150 milionów dolarów. Gwiazdy, w tym Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder i Catherine O’Hara, zgodziły się na niższe gaże z zyskiem uzależnionym od wyników filmu.

Efekt? Ogromny sukces kasowy. Film w zaledwie trzy dni zarobił więcej niż cały światowy wynik pierwszej części. To był jeden z większych sukcesów kasowych Warner Bros. ubiegłego roku, tuż obok drugiej Diuny. W samym USA Beetlejuice, Beetlejuice wystartował z wynikiem 110 mln dolarów i ostatecznie przekroczył próg 300 mln. Była to również najlepiej oceniana produkcja Burtona od ponad dekady.

Sam reżyser przyznał, że powrót do tego świata przywrócił mu twórczą energię po „wyniszczających doświadczeniach” pracy dla Disneya, gdzie ostatnim jego filmem był Dumbo z 2019 roku. Burton ponoć wtedy rozważał nawet emeryturę. Choć wielu fanów z chęcią zobaczyłoby nową oryginalną historię jego autorstwa, wygląda na to, że Beetlejuice 3 zostanie szybko skierowany do produkcji.