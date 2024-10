Michael Keaton wróci w trzecim Beetlejuice? Aktor ma jasne zdanie na ten temat

W niedawnym wywiadzie Michael Keaton, aktor z kultowego filmu Tima Burtona z 1988 roku Sok z żuka, który z powodzeniem powtórzył rolę w niedawnym sequelu, zasugerował, że chętnie wszedłby w buty tej postaci po raz trzeci. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki finansowe Beetlejuice Beetlejuice, trudno dziwić się tej otwartości.

Michael Keaton wciąż chętny do spijania soku z żuka?

Aktor, który powrócił do swojego charakterystycznego występu w sequelu Beetlejuice Beetlejuice z 2024 roku, wyraził swój entuzjazm dla kontynuacji historii, mówiąc: „O tak, robiłbym to co roku, tak”. To stanowisko pokazuje, że Keaton zmienił zdanie po wcześniejszych wątpliwościach, gdy pytano go o przyszłość serii.