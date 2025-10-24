Battle Royale w Battlefield 6 może wystartować już w przyszłym tygodniu

Dla społeczności graczy Battlefield 6 nadchodzący tydzień może zapowiadać się wyjątkowo intensywnie. Według nieoficjalnych doniesień tryb Battle Royale może zostać udostępniony już 28 października 2025 roku. Ta informacja, udostępniona przez konto ModernWarzone na platformie X, bazuje na analizie danych z EA App.

Battlefield 6 może dostać tryb Battle Royale już 28 października

Odkryte pliki kodują nowy dodatek pod nazwą „Granite”, a jego datę premiery ustalono na 28 października. Jest to ten sam dzień, w którym ma się rozpocząć pierwszy sezon rozgrywek. Uważa się, że projekt „Granite” to właśnie Battle Royale w wydaniu Battlefield 6.