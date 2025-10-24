Battle Royale w Battlefield 6 może wystartować już w przyszłym tygodniu

Gracze Battlefield 6 mogą wkrótce otrzymać tryb Battle Royale.
Dla społeczności graczy Battlefield 6 nadchodzący tydzień może zapowiadać się wyjątkowo intensywnie. Według nieoficjalnych doniesień tryb Battle Royale może zostać udostępniony już 28 października 2025 roku. Ta informacja, udostępniona przez konto ModernWarzone na platformie X, bazuje na analizie danych z EA App.
Odkryte pliki kodują nowy dodatek pod nazwą „Granite”, a jego datę premiery ustalono na 28 października. Jest to ten sam dzień, w którym ma się rozpocząć pierwszy sezon rozgrywek. Uważa się, że projekt „Granite” to właśnie Battle Royale w wydaniu Battlefield 6.
Pierwszy sezon w Battlefield 6 rozpoczyna się 28 października i został podzielony na trzy bezpłatne etapy, które będą udostępniane od października do grudnia. Przypomnijmy:
Każdy sezon co miesiąc zapewnia nową zawartość: począwszy od sezonu 1., możecie się spodziewać nowych map, broni, trybów, pojazdów i innych funkcji, które nie tylko zapewnią lepsze wrażenia podczas gry w Battlefield 6 online, ale także staną się dostępne dla korzystających z Konstruktora Portalu.
Już 28 października, wraz z 1. sezonem, ruszą „Niezależne operacje”, w których drużyny będą musiały się wykazać pomysłowością, aby odnieść zwycięstwo na naszej nowej mapie „Pola Blackwell”.
Potem, 18 listopada, amerykański sojusz znajdzie się w trudnej sytuacji w „Kalifornijskim oporze” i zaatakuje wroga na mapie „Eastwood”.
Natomiast 9 grudnia wojna zejdzie na mroźny tor dzięki „Zimowej ofensywie”, która pokryje mapę „Empire State” świeżym śniegiem.
Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
