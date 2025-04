Battlefield 7 z powrotem funkcji związanej ze specjalizacjami klasowymi? Wyciekły kolejne informacje

Testy Battlefield 7 trwają już od jakiegoś czasu, lecz oficjalnie EA zabroniło dzielenia się jakimikolwiek informacjami oraz materiałami z Battlefield Labs. Mimo to w sieci regularnie pojawiają się nowe wieści dotyczące kolejnej odsłony kultowych FPS-ów - niedawno dowiedzieliśmy się o trybie Battle Royale oraz płatnym abonamencie przyspieszającym postęp. Tym razem leakerzy opowiedzieli o elemencie powracającym z czwartej gry.

Battlefield 7 - zobaczymy powrót mechaniki z poprzedniej gry z serii?

Najnowszy przeciek dotyczący rzekomej zawartości Battlefield 7 opowiada o specjalizacjach klasowych - są one podobne do Ulepszeń Polowych znanych z Battlefield 4. Możemy ulepszać ich efekty wpływające na całą drużynę zdobywając punkty, lecz niestety znikną one przy śmierci całego zespołu. Rodzaje bonusów różnią się oczywiście w zależności od klasowej specjalizacji, a przykładowy zestaw wraz z poziomami został przedstawiony na przykładzie Recon: