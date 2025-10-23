Battlefield 6 znów dzieli graczy. Nowy skin wywołał burzę w sieci

Pierwszy sezon Battlefielda 6 jeszcze nie wystartował, a już zdążył podzielić społeczność.
Fani Battlefielda 6 nie mogą dojść do porozumienia – nowy niebieski skin o nazwie Wicked Grin wywołał burzę w sieci. Część graczy uważa, że Electronic Arts łamie obietnicę „bardziej realistycznego” stylu gry, inni bronią nowego wyglądu jako drobnego dodatku w ramach halloweenowej aktualizacji.
Battlefield 6 – kontrowersyjny skin Wicked Grin wywołuje spór w społeczności
Zbliża się pierwszy sezon Battlefielda 6, a wraz z nim nowe elementy kosmetyczne. Najwięcej emocji wzbudził Wicked Grin – niebieski skin dla żołnierzy, który według wielu użytkowników jest „zbyt dziwaczny” jak na realistyczną grę wojenną. Fani rozpoczęli zażartą dyskusję w mediach społecznościowych, zarzucając studiu DICE, że już po dwóch tygodniach od premiery zapomina o wcześniejszych obietnicach.
Na Reddicie i X (Twitterze) nie brakuje krytycznych komentarzy: „To wygląda po prostu głupio”, „Dlaczego nie można po prostu dodać normalnych mundurów wojskowych?”. Inni gracze bronią jednak EA, przypominając, że Wicked Grin to tylko jeden z wielu dostępnych wariantów, a większość skórek pozostaje w realistycznym tonie.
Niektórzy gracze zwracają uwagę, że nawet jeśli Wicked Grin odbiega od tonu serii, to wciąż prezentuje się znacznie bardziej stonowanie niż niektóre skiny z Call of Duty – jak np. te inspirowane Beavisem i Butt-Headem czy Nicki Minaj. Zdaniem części społeczności Battlefield 6 wciąż pozostaje bliżej realizmu niż konkurencja, mimo kilku „eksperymentalnych” dodatków.
