Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 znów dzieli graczy. Nowy skin wywołał burzę w sieci

Mikołaj Berlik
2025/10/23 12:00
0
0

Pierwszy sezon Battlefielda 6 jeszcze nie wystartował, a już zdążył podzielić społeczność.

Fani Battlefielda 6 nie mogą dojść do porozumienia – nowy niebieski skin o nazwie Wicked Grin wywołał burzę w sieci. Część graczy uważa, że Electronic Arts łamie obietnicę „bardziej realistycznego” stylu gry, inni bronią nowego wyglądu jako drobnego dodatku w ramach halloweenowej aktualizacji.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – kontrowersyjny skin Wicked Grin wywołuje spór w społeczności

Zbliża się pierwszy sezon Battlefielda 6, a wraz z nim nowe elementy kosmetyczne. Najwięcej emocji wzbudził Wicked Grin – niebieski skin dla żołnierzy, który według wielu użytkowników jest „zbyt dziwaczny” jak na realistyczną grę wojenną. Fani rozpoczęli zażartą dyskusję w mediach społecznościowych, zarzucając studiu DICE, że już po dwóch tygodniach od premiery zapomina o wcześniejszych obietnicach.

Na Reddicie i X (Twitterze) nie brakuje krytycznych komentarzy: „To wygląda po prostu głupio”, „Dlaczego nie można po prostu dodać normalnych mundurów wojskowych?”. Inni gracze bronią jednak EA, przypominając, że Wicked Grin to tylko jeden z wielu dostępnych wariantów, a większość skórek pozostaje w realistycznym tonie.

GramTV przedstawia:

Niektórzy gracze zwracają uwagę, że nawet jeśli Wicked Grin odbiega od tonu serii, to wciąż prezentuje się znacznie bardziej stonowanie niż niektóre skiny z Call of Duty – jak np. te inspirowane Beavisem i Butt-Headem czy Nicki Minaj. Zdaniem części społeczności Battlefield 6 wciąż pozostaje bliżej realizmu niż konkurencja, mimo kilku „eksperymentalnych” dodatków.

Pierwszy sezon gry zadebiutuje w najbliższych tygodniach, a skin Wicked Grin ma być częścią specjalnego wydarzenia halloweenowego. Ostatnio deweloperzy podzielili sięwieloma inforacjami na ten temat.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-wicked-grin-skin-argument/

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
EA DICE
strzelanka
Battlefield
kontrowersje
Battlefield 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112