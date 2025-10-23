Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy w kolejnej zapowiedzi 3. sezonu. Kultowy bohater z nowym wyglądem

Wciąż trwają prace na planie trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Jeszcze na początku bieżącego miesiąca dowiedzieliśmy się wielu nowych szczegółów o fabule serialu, w tym otrzymaliśmy potwierdzenie, że w produkcji Amazona pojawi się długo oczekiwany Jedyny Pierścień. Chociaż na pełny zwiastun nowych odcinków będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to teraz Amazon udostępnił kolejną zapowiedź trzeciego sezonu Pierścieni Władzy, w której możemy zobaczyć nowy wygląd Gandalfa, a także jego słynna laskę.
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – kolejna zapowiedź ujawnia nowy wygląd Gandalfa
W poniższym wideo możemy zobaczyć krótkie ujęcia na produkcję laski Gandalfa. Większą uwagę zwracają ostatnie sekundy teasera, w których widzimy wspomnianego bohatera. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to nowa fryzura i szary potężnego czarodzieja. Odświeżenie wizerunki potwierdza, że bohater przejdzie przemianę i znów będzie kluczową postacią w fabule serialu.
W obsadzie nadchodzącej serii pojawią się dobrze znane twarze: Morfydd Clark jako Galadriela, Charlie Vickers jako Halbrand (który, jak ujawniono wcześniej, jest w rzeczywistości Sauronem), Charles Edwards jako Celebrimbor, Ismael Cruz Cordova jako Arondir, Robert Aramayo jako Elrond oraz Daniel Weyman jako Tajemniczy Przybysz. Na ekran powrócą także m.in. Benjamin Walker, Markella Kavenagh, Nazanin Boniadi, Tyroe Muhafidin, Maxim Baldry, Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Trystan Gravelle, Ema Horvath, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Leon Wadham oraz Sara Zwangobani.
W roli Adara wystąpi ponownie Sam Hazeldine, który zastąpił wcześniej Josepha Mawle’a, a do obsady dołączyli również Ciarán Hinds, Rory Kinnear i Tanya Moodie, debiutując w drugiej odsłonie serii.
Data premiery nowych odcinków nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie debiutu trzeciego sezonu Pierścieni Władzy doczekamy się w przyszłym roku na Prime Video.
