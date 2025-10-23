Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy w kolejnej zapowiedzi 3. sezonu. Kultowy bohater z nowym wyglądem

Wciąż trwają prace na planie trzeciego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy. Jeszcze na początku bieżącego miesiąca dowiedzieliśmy się wielu nowych szczegółów o fabule serialu, w tym otrzymaliśmy potwierdzenie, że w produkcji Amazona pojawi się długo oczekiwany Jedyny Pierścień. Chociaż na pełny zwiastun nowych odcinków będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, to teraz Amazon udostępnił kolejną zapowiedź trzeciego sezonu Pierścieni Władzy, w której możemy zobaczyć nowy wygląd Gandalfa, a także jego słynna laskę.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – kolejna zapowiedź ujawnia nowy wygląd Gandalfa

W poniższym wideo możemy zobaczyć krótkie ujęcia na produkcję laski Gandalfa. Większą uwagę zwracają ostatnie sekundy teasera, w których widzimy wspomnianego bohatera. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to nowa fryzura i szary potężnego czarodzieja. Odświeżenie wizerunki potwierdza, że bohater przejdzie przemianę i znów będzie kluczową postacią w fabule serialu.