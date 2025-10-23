Marvel Cosmic Invasion ujawnia datę premiery – kosmiczna bijatyka Marvela nadciąga

Nowa bijatyka od twórców TMNT: Shredder’s Revenge doczekała się daty premiery. Marvel Cosmic Invasion trafi na rynek już 1 grudnia.

Podczas najnowszej prezentacji twórcy Marvel Cosmic Invasion ogłosili, że gra zadebiutuje 1 grudnia 2025 roku. Tytuł ukaże się na PlayStation, Xbox, PC oraz Nintendo Switch (zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji). Wraz z ogłoszeniem pokazano nowy zwiastun, w którym zaprezentowano dwóch ostatnich grywalnych bohaterów – Phoenix i Iron Mana.

Marvel Cosmic Invasion – klasyczna bijatyka w stylu TMNT

Produkcja opiera się na komiksowej historii Annihilation z połowy lat 2000., w której potężny Annihilus rozpętuje galaktyczną inwazję. Gracze wcielą się w bohaterów Marvela, aby powstrzymać tzw. Annihilation Wave, przemierzając kolejne planety pełne wrogów w klasycznej, dwuwymiarowej formule.