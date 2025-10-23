Zaloguj się lub Zarejestruj

Marvel Cosmic Invasion ujawnia datę premiery – kosmiczna bijatyka Marvela nadciąga

Mikołaj Berlik
2025/10/23 10:00
Nowa bijatyka od twórców TMNT: Shredder’s Revenge doczekała się daty premiery. Marvel Cosmic Invasion trafi na rynek już 1 grudnia.

Podczas najnowszej prezentacji twórcy Marvel Cosmic Invasion ogłosili, że gra zadebiutuje 1 grudnia 2025 roku. Tytuł ukaże się na PlayStation, Xbox, PC oraz Nintendo Switch (zarówno pierwszej, jak i drugiej generacji). Wraz z ogłoszeniem pokazano nowy zwiastun, w którym zaprezentowano dwóch ostatnich grywalnych bohaterów – Phoenix i Iron Mana.

Marvel Cosmic Invasion
Marvel Cosmic Invasion

Marvel Cosmic Invasion – klasyczna bijatyka w stylu TMNT

Produkcja opiera się na komiksowej historii Annihilation z połowy lat 2000., w której potężny Annihilus rozpętuje galaktyczną inwazję. Gracze wcielą się w bohaterów Marvela, aby powstrzymać tzw. Annihilation Wave, przemierzając kolejne planety pełne wrogów w klasycznej, dwuwymiarowej formule.

Choć Marvel Cosmic Invasion przypomina tradycyjne side-scrollowe beat’em upy, studio wprowadza nową mechanikę – Cosmic Swap. Pozwala ona błyskawicznie zmieniać postać w trakcie walki, co dodaje dynamiki i pozwala łączyć ataki różnych herosów.

GramTV przedstawia:

Za grę odpowiadają Dotemu i Tribute Games, czyli twórcy świetnie przyjętego Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Tym razem studio przenosi styl 16-bitowych klasyków w realia uniwersum Marvela, łącząc pikselową grafikę z dynamiczną akcją i elementami współczesnych bijatyk.

Premiera już za niecałe dwa miesiące – zapowiada się obowiązkowa pozycja dla fanów komiksów i gier retro.

Źródło:https://insider-gaming.com/marvel-cosmic-invasion-gets-december-release-date/

Mikołaj Berlik
