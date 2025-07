Battlefield 6 z kampanią godną kinowego blockbustera. EA nie oszczędza

Battlefield 6 ma mieć ogromną kampanię marketingową

Electronic Arts zdecydowało się na rozbudowaną kampanię promocyjną Battlefield 6, która objąć ma znaczne inwestycje we współpracę z twórcami treści. W ramach umów, wielu twórców otrzymało opłacone w całości wyjazdy do Los Angeles na wydarzenie związane z ujawnieniem Battlefield 6, co jest praktyką stosowaną przy dużych premierach, ale tym razem wzbogaconą o „znaczące kwoty pieniędzy”.