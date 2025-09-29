Battlefield 6 z odważnym zwiastunem. EA wbija szpilkę największemu rywalowi

EA pokazało nowy zwiastun Battlefield 6 i wbiło szpilkę w Call of Duty. W materiale live-action twórcy postanowili w humorystyczny sposób odnieść się do reklam konkurencji, które od lat opierają się na udziale znanych celebrytów.

Battlefield 6 – zwiastun drwi z marketingu Call of Duty

Trailer rozpoczyna się ujęciem Zaca Efrona, Jimmy’ego Butlera, Morgana Wallena i Paddy’ego Pimbletta w taktycznym rynsztunku. Zac Efron wypowiada kwestię „Jesteśmy tu, by zrobić jedną rzecz, i tylko jedną…”, po czym cała grupa zostaje natychmiast wysadzona pociskiem. Z dymu wyłania się oddział żołnierzy, który pyta „Kto to był?”, na co pada odpowiedź „Nie ma znaczenia”. Następnie materiał przechodzi do klasycznej prezentacji rozgrywki na miejskiej mapie, z widowiskową destrukcją i gadżetami charakterystycznymi dla serii.