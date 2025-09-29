Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 z odważnym zwiastunem. EA wbija szpilkę największemu rywalowi

Mikołaj Berlik
2025/09/29 12:00
0
0

Call of Duty wyśmiane przez twórców.

EA pokazało nowy zwiastun Battlefield 6 i wbiło szpilkę w Call of Duty. W materiale live-action twórcy postanowili w humorystyczny sposób odnieść się do reklam konkurencji, które od lat opierają się na udziale znanych celebrytów.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – zwiastun drwi z marketingu Call of Duty

Trailer rozpoczyna się ujęciem Zaca Efrona, Jimmy’ego Butlera, Morgana Wallena i Paddy’ego Pimbletta w taktycznym rynsztunku. Zac Efron wypowiada kwestię „Jesteśmy tu, by zrobić jedną rzecz, i tylko jedną…”, po czym cała grupa zostaje natychmiast wysadzona pociskiem. Z dymu wyłania się oddział żołnierzy, który pyta „Kto to był?”, na co pada odpowiedź „Nie ma znaczenia”. Następnie materiał przechodzi do klasycznej prezentacji rozgrywki na miejskiej mapie, z widowiskową destrukcją i gadżetami charakterystycznymi dla serii.

Scena z celebrytami jest wyraźną aluzją do marketingu Call of Duty, które od dekady chętnie angażuje znane osoby do swoich kampanii promocyjnych. To też odpowiedź na ostatnie zmiany w wizerunku serii – Activision w tym roku ogłosiło, że w Black Ops 7 zmieni wygląd operatorów, by lepiej pasowali do „autentycznego klimatu” gry.

GramTV przedstawia:

Konfrontacja pomiędzy Battlefield a Call of Duty ponownie nabiera tempa, a obie serie przygotowują się do jednej z najgorętszych premierowych jesieni w ostatnich latach.

Battlefield 6 zadebiutuje 10 października na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-shade-at-call-of-duty/

Tagi:

News
trailer
Electronic Arts
zwiastun
EA
EA DICE
Call of Duty
Battlefield
Battlefield 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112