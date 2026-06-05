Jeden gest Anakina zmienia znaczenie jego przemiany w Dartha Vadera. Ten szczegółów z Zemsty Sithów mógł Wam łatwo umknąć

Jeżeli mrugniesz w złym momencie, to pominiesz jeden istotny szczegół związany z Anakinem Skywalkerem.

Choć od premiery filmu Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów minęło już ponad 20 lat, produkcja wciąż skrywa detale, które potrafią wywołać gorące dyskusje wśród fanów. Jeden z nich dotyczy samego Anakina Skywalkera i może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegamy jego przejście na ciemną stronę Mocy oraz wydarzenia związane z Rozkazem 66. Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów – ten istotny szczegół w scenie z Anakinem można łatwo ominąć Scena, w której Anakin klęka przed Palpatine i zostaje oficjalnie mianowany Darthem Vaderem, należy do najbardziej pamiętnych momentów całej sagi. Wydawałoby się, że w tym momencie bohater bezpowrotnie porzuca dawną tożsamość i w pełni oddaje się Sithom. Część widzów zwróciła jednak uwagę na bardzo krótki szczegół, który można łatwo przeoczyć.

Podczas rozmowy z Palpatinem kamera przez chwilę pokazuje czarną, mechaniczną dłoń Anakina, która zdaje się kierować w stronę miecza świetlnego. Według wielu fanów może to sugerować, że młody Jedi wciąż nie był całkowicie przekonany do obranej drogi i przez moment rozważał nawet zaatakowanie swojego nowego mistrza. Taka interpretacja dobrze współgra z wcześniejszymi wydarzeniami. Chwilę po tym, jak Mace Windu zostaje wyrzucony przez okno kancelarii kanclerza, Anakin wypowiada słynne słowa: „Co ja zrobiłem?”. Wskazuje to, że wciąż zmagał się z wyrzutami sumienia i nie był jeszcze całkowicie pochłonięty przez ciemną stronę Mocy. Jeżeli rzeczywiście Anakin rozważał sięgnięcie po miecz przeciwko Palpatine'owi, oznaczałoby to, że jego przemiana w Dartha Vadera nie nastąpiła w jednej chwili. Zamiast tego był to proces, którego kulminacją mogły być dopiero wydarzenia związane z Rozkazem 66.

GramTV przedstawia:

W takim ujęciu prawdziwy moment ostatecznego upadku bohatera następuje podczas masakry Jedi. Szczególnie wymowna pozostaje scena w Świątyni Jedi, gdy Anakin staje twarzą w twarz z młodymi padawanami. Choć wcześniej dopuścił się już wielu złych czynów, zabicie niewinnych dzieci stanowiło przekroczenie granicy, po której nie widział już dla siebie drogi powrotnej. Po udziale w eksterminacji Zakonu Jedi Anakin mógł uznać, że jego winy są zbyt wielkie, by kiedykolwiek ponownie stanąć po stronie światła. To właśnie wtedy Rozkaz 66 staje się nie tylko punktem zwrotnym dla galaktyki, ale także momentem, w którym Skywalker ostatecznie akceptuje swoją nową tożsamość. Co ciekawe, nawet po przejściu na ciemną stronę Anakin nie porzucił całkowicie myśli o pozbyciu się Palpatine'a. W rozmowie z Padme Amidalą na Mustafarze otwarcie mówi o możliwości obalenia Imperatora i przejęcia władzy. Te plany szybko legły jednak w gruzach. Po pojedynku z Obi-Wan Kenobi Anakin został ciężko okaleczony i zamknięty w charakterystycznej zbroi Dartha Vadera. Niedługo później dowiedział się również o śmierci Padme. Szczególnie ta druga wiadomość odebrała mu motywację do walki o własną przyszłość.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.