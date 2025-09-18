Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Batllefield 6 rozczarowani. EA wyjaśnia zasady crossplay na konsolach

Mikołaj Berlik
2025/09/18 19:30
0
0

Battlefield 6 z wyłączonym crossplay pozwala rywalizować tylko w obrębie tej samej konsoli.

Electronic Arts oficjalnie wyjaśniło, jak będzie działać crossplay w Battlefield 6. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, wyłączenie tej funkcji na konsolach nie umożliwi wspólnej rozgrywki między PlayStation a Xbox.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – zasady crossplay na konsolach i PC

Po włączeniu crossplay na konsoli matchmaking priorytetowo dobiera graczy z tej samej platformy, ale w lobby mogą znaleźć się także użytkownicy PC. Jeśli crossplay zostanie wyłączony, gracze będą mogli rywalizować wyłącznie z osobami z tej samej konsoli – Xbox z Xbox, PlayStation z PlayStation. W tym trybie nie będzie też możliwości dołączania do drużyn z innymi systemami.

Decyzja EA różni się od wcześniejszych wypowiedzi Matthew Nickersona z Ripple Effect, który sugerował, że wyłączenie crossplay umożliwi wspólną grę PS i Xbox, bez udziału PC. Ostatecznie gracze muszą liczyć się z tym, że włączony crossplay może oznaczać trafienie do lobby z użytkownikami komputerów, a tym samym potencjalnym ryzykiem spotkania cheaterów.

EA podkreśla jednak, że stosuje „agresywne” środki w walce z oszustami, choć przyznaje, że całkowite wyeliminowanie tego problemu w Battlefield 6 nie jest możliwe.

News
Electronic Arts
EA
Battlefield
cross-play
cross-platform
Battlefield 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



