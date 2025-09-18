Fani Batllefield 6 rozczarowani. EA wyjaśnia zasady crossplay na konsolach

Electronic Arts oficjalnie wyjaśniło, jak będzie działać crossplay w Battlefield 6. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, wyłączenie tej funkcji na konsolach nie umożliwi wspólnej rozgrywki między PlayStation a Xbox.

Battlefield 6 – zasady crossplay na konsolach i PC

Po włączeniu crossplay na konsoli matchmaking priorytetowo dobiera graczy z tej samej platformy, ale w lobby mogą znaleźć się także użytkownicy PC. Jeśli crossplay zostanie wyłączony, gracze będą mogli rywalizować wyłącznie z osobami z tej samej konsoli – Xbox z Xbox, PlayStation z PlayStation. W tym trybie nie będzie też możliwości dołączania do drużyn z innymi systemami.