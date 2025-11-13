Battlefield 6 nie zwalnia tempa – nadchodzą ogromne zmiany

Battlefield Studios zapowiedziało kolejną aktualizację do Battlefield 6. Wśród poprawek znalazły się błędy związane z terenem, zdolnościami klas i limitem FPS.
Battlefield Studios zapowiedziało kolejną aktualizację do Battlefield 6, która trafi do gry po wersji 1.1.1.5. Twórcy planują poprawić szereg uciążliwych błędów, w tym problem z „odbiciami” graczy od terenu, nieprawidłowym działaniem umiejętności klasowych oraz ograniczeniem liczby klatek na sekundę przy aktywnym Nvidia Reflex.
Battlefield 6 – poprawki, optymalizacje i zmiany w progresji
Jak ujawniono w mediach społecznościowych, studio wciąż bada także błędy związane z systemem odrzutu i wspomaganiem celowania, a także problemy z netcode’em i rejestrowaniem trafień. Deweloperzy podkreślili jednak, że w nadchodzącej aktualizacji nie pojawią się żadne zmiany dotyczące aim assistu.
Na początku listopada twórcy zapowiedzieli również zmiany w systemie wyzwań i zadań. Jak wyjaśniono, nowe rozwiązania mają uprościć progresję, stawiając większy nacisk na umiejętności graczy i spójność rozgrywki, a nie czas spędzony w grze. Zmniejszono wymagania wyzwań i dostosowano je do długości typowych sesji.
Niedawno deweloperzy naprawili też exploit związany z nadmiernym zdobywaniem punktów doświadczenia w trybie Strikepoint. Jednocześnie studio przyznało, że planuje długofalowe rozwiązanie problemu, które zapewni uczciwą i spójną progresję.