Battlefield 6 nie zwalnia tempa – nadchodzą ogromne zmiany

Mikołaj Berlik
2025/11/13 10:30
Battlefield Studios zapowiedziało kolejną aktualizację do Battlefield 6. Wśród poprawek znalazły się błędy związane z terenem, zdolnościami klas i limitem FPS.

Battlefield Studios zapowiedziało kolejną aktualizację do Battlefield 6, która trafi do gry po wersji 1.1.1.5. Twórcy planują poprawić szereg uciążliwych błędów, w tym problem z „odbiciami” graczy od terenu, nieprawidłowym działaniem umiejętności klasowych oraz ograniczeniem liczby klatek na sekundę przy aktywnym Nvidia Reflex.

Battlefield 6

Battlefield 6 – poprawki, optymalizacje i zmiany w progresji

Jak ujawniono w mediach społecznościowych, studio wciąż bada także błędy związane z systemem odrzutu i wspomaganiem celowania, a także problemy z netcode’em i rejestrowaniem trafień. Deweloperzy podkreślili jednak, że w nadchodzącej aktualizacji nie pojawią się żadne zmiany dotyczące aim assistu.

Na początku listopada twórcy zapowiedzieli również zmiany w systemie wyzwań i zadań. Jak wyjaśniono, nowe rozwiązania mają uprościć progresję, stawiając większy nacisk na umiejętności graczy i spójność rozgrywki, a nie czas spędzony w grze. Zmniejszono wymagania wyzwań i dostosowano je do długości typowych sesji.

Niedawno deweloperzy naprawili też exploit związany z nadmiernym zdobywaniem punktów doświadczenia w trybie Strikepoint. Jednocześnie studio przyznało, że planuje długofalowe rozwiązanie problemu, które zapewni uczciwą i spójną progresję.

Według danych Alinea Analytics sprzedaż przekroczyła już 10 milionów egzemplarzy od październikowej premiery. Battlefield 6 jest dostępny na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://gamingbolt.com/battlefield-6-will-get-fixes-for-bouncy-terrain-class-abilities-and-other-bugs-in-upcoming-updates

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:10

Postanowiłem zrobić mały grind z botami (przed patchem działało i zdążyłem) żeby odblokować sprzęty i podbić dobre bronie minimum do poziomu gdzie mam tłumik. Więc teraz wszystkie bronie które używam są wyciszone. 

Są do tego specjalne mapy gdzie boty spawnują się na punkcie i biegną w Twoją stronę ale nie mają broni więc nie są groźni. Więc jeżeli potrzebujesz cokolwiek zrobić jak np. 300 spotów na punkcie - jest to dziecinne. 

Oczywiście ostatni patch to "naprawił" więc botami już nie podbijemy broni i nie zrobimy chyba wyzwań. No ale już nie potrzebuje. 

W każdym razie - miałem dosłownie tłum 30+ botów biegnących na mnie ramie w ramie i co zauważyłem - strzał ze znajperki jak byli blisko często nie rejestrował uderzenia. To było wręcz niesamowite. 

Zacząłem używać OBS do nagrywania rozgrywki. I co zauważyłem - nadal jest błąd że czasem strzelając do przeciwnika będąc stacjonarnym gdzie definitywnie nie ma rozrzutu - przeciwnik po prostu nie rejestruje trafienia. I nie mam pojęcia co to powoduje. 




