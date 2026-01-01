Battlefield 6 kopiuje Call of Duty? Gracze wytykają EA uderzające podobieństwo do Call of Duty: Ghosts

Nowa skórka w Battlefield 6 wywołała burzę wśród fanów strzelanek.

Rywalizacja między Battlefieldem a Call of Duty ponownie rozgrzała społeczność graczy. Tym razem powodem są oskarżenia pod adresem Electronic Arts o skopiowanie kultowego motywu graficznego z Call of Duty: Ghosts z 2013 roku. Battlefield 6 – sk órka jak żywcem wyjęta z Ghosts Wraz z premierą nowego Battlefield Pro Battle Passa do gry trafiła skórka „Objective Ace” dla klasy Assault. To właśnie ona zwróciła uwagę graczy – a konkretnie kominiarka z motywem czaszki, która według fanów jest niemal identyczna z balaklawą znaną z Call of Duty: Ghosts.

Na porównaniach publikowanych w mediach społecznościowych użytkownicy wskazują na niemal te same detale: charakterystyczne „pęknięcie” na dolnej części czaszki, wyszczerbienie nad prawą brwią oraz sposób, w jaki motyw czaszki „zanika” ku dołowi materiału. Choć grafiki nie są stuprocentowo identyczne, wielu graczy uważa podobieństwo za zbyt duże, by mówić o zwykłej inspiracji.

Dyskusja wokół skórki szybko przerodziła się w falę krytyki wobec zespołu odpowiedzialnego za Battlefielda 6. Część społeczności przypomina, że to nie pierwszy kontrowersyjny przypadek – 21 grudnia deweloperzy byli oskarżani o wykorzystanie grafik generowanych przez AI w nowych paczkach naklejek. Choć niektórzy gracze bronią twórców, argumentując, że motyw zużytej czaszki na kominiarce ma swoje ograniczenia stylistyczne, dominują głosy rozczarowania. W opinii fanów seria, która przez lata budowała własną tożsamość wizualną, nie powinna sięgać po rozwiązania tak mocno kojarzone z największym konkurentem. Electronic Arts nie odniosło się jeszcze oficjalnie do zarzutów, jednak sprawa już teraz odbija się szerokim echem w społeczności FPS-ów