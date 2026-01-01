Battlefield 6 kopiuje Call of Duty? Gracze wytykają EA uderzające podobieństwo do Call of Duty: Ghosts

Nowa skórka w Battlefield 6 wywołała burzę wśród fanów strzelanek.
Rywalizacja między Battlefieldem a Call of Duty ponownie rozgrzała społeczność graczy. Tym razem powodem są oskarżenia pod adresem Electronic Arts o skopiowanie kultowego motywu graficznego z Call of Duty: Ghosts z 2013 roku.
Battlefield 6 – skórka jak żywcem wyjęta z Ghosts
Wraz z premierą nowego Battlefield Pro Battle Passa do gry trafiła skórka „Objective Ace” dla klasy Assault. To właśnie ona zwróciła uwagę graczy – a konkretnie kominiarka z motywem czaszki, która według fanów jest niemal identyczna z balaklawą znaną z Call of Duty: Ghosts.
Na porównaniach publikowanych w mediach społecznościowych użytkownicy wskazują na niemal te same detale: charakterystyczne „pęknięcie” na dolnej części czaszki, wyszczerbienie nad prawą brwią oraz sposób, w jaki motyw czaszki „zanika” ku dołowi materiału. Choć grafiki nie są stuprocentowo identyczne, wielu graczy uważa podobieństwo za zbyt duże, by mówić o zwykłej inspiracji.
Choć niektórzy gracze bronią twórców, argumentując, że motyw zużytej czaszki na kominiarce ma swoje ograniczenia stylistyczne, dominują głosy rozczarowania. W opinii fanów seria, która przez lata budowała własną tożsamość wizualną, nie powinna sięgać po rozwiązania tak mocno kojarzone z największym konkurentem.
Electronic Arts nie odniosło się jeszcze oficjalnie do zarzutów, jednak sprawa już teraz odbija się szerokim echem w społeczności FPS-ów
