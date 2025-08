Battlefield 6 bez wysokiej ceny, ale z kontrowersyjną edycją Phantom. Wymagania sprzętowe na PC ujawnione

Znowu mamy do czynienia z pay-to-win.

EA i DICE oficjalnie ujawniły wymagania sprzętowe Battlefield 6 na PC. Gra będzie wymagać co najmniej procesora Intel Core i5-8400 lub AMD Ryzen 5 2600, 16 GB pamięci RAM oraz karty graficznej Nvidia RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5600 XT. Produkcja będzie działać w oparciu o API DirectX 12 i zajmie 55 GB miejsca na dysku.

Gra będzie wymagać posiadania konta EA, nawet przy zakupie przez Steam, i będzie korzystać z zabezpieczenia Kernel Level Anti-Cheat. Na ten moment nie wspomniano o obecności systemu Denuvo, ale możliwe, że EA doda go w późniejszym czasie, biorąc pod uwagę, że wcześniejsze części Battlefielda go wykorzystywały.

Dla graczy celujących w wyższy komfort rozgrywki, rekomendowana konfiguracja to Intel Core i7-10700 lub AMD Ryzen 7 3700X, 16 GB RAM oraz karta graficzna Nvidia RTX 3060 Ti lub AMD Radeon RX 6700 XT. Choć DICE nie podało, jakie dokładnie ustawienia graficzne i liczba klatek na sekundę odpowiadają tym wymaganiom, podane konfiguracje pozwalają oszacować, czego można się spodziewać.

Edycja Phantom zawiera pakiet Drużyny Widmo z czterema skórkami żołnierzy, zestawy broni Ukryty i Efekt Cienia, skórkę do broni białej Błysk, naklejkę Głowa Śmierci, breloczek do broni, nieśmiertelnik oraz skórkę pojazdu Chimera. Dodatkowo gracze otrzymają token BF Pro, obejmujący przepustkę sezonową z pominięciem 25 poziomów, ekskluzywne odblokowania i inne dodatki. W pakiecie znajduje się również zestaw premii do PD Phantom.

Tym samym gracze, którzy zdecydują się na droższą edycję kupują nie tylko dodatkowe skórki, ale również odblokowują progres, na który pozostali gracze muszą poświęcić sporo czasu. Adrian Chmielarz skomentował tę strategię wydawcy w wymowny sposób:

Kiedy widzę „tier skips” lub „XP boosts” sprzedawane za prawdziwe pieniądze, trochę umieram. Przeszliśmy długą drogę od salonów gier, gdzie płaciło się, aby grać więcej, do gier-jako-usług, gdzie płaci się, aby grać mniej.

Niezależnie od wybranej edycji, zamówienie przedpremierowe gwarantuje dostęp do pakietu Grabarz, zawierającego skórkę żołnierza Grabarz, zestaw broni, naszywkę żołnierza, naklejkę Ekspresowa Dostawa, breloczek Bandolier, kartę gracza Polegli bohaterowie oraz zestaw premii PD Grabarz. Tym samym nawet gracze, którzy zdecydują się na zakup przedpremierowy podstawowej wersji, otrzymają bonus w postaci szybszego zdobywania punktów doświadczenia, choć na pewno mniej skutecznego od tego z edycji Phantom.

Przypomnijmy, że premiera Battlefielda 6 została zaplanowana na 10 października 2025 roku. Gra trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.