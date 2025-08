Battlefield 6 bez EA App na Steam – gracze Epic Games Store nadal muszą z niej korzystać

Battlefield 6 zadebiutuje już tej jesieni, a EA właśnie potwierdziło ważną informację dla graczy PC. Produkcja trafi na Steam, Epic Games Store oraz do EA App, ale tylko użytkownicy tej ostatniej oraz Epic Games będą musieli korzystać z aplikacji EA, by uruchomić grę.

Battlefield 6 – bez EA App na Steam , ale z kontem EA

Jak podano w oficjalnym FAQ, Battlefield 6 nie będzie wymagał aplikacji EA App do działania na Steamie. Konieczne będzie jednak posiadanie konta EA, co ma zapewnić obsługę rozgrywki międzyplatformowej i prawdopodobnie umożliwić przenoszenie postępów między urządzeniami. Dla porównania, gracze Epic Games Store wciąż będą musieli uruchamiać grę przez EA App, co może skłonić wielu użytkowników do wyboru Steama.