Battlefield 2042 z nowymi atrakcjami. DICE zaprasza na wydarzenie Likwidatorzy

DICE zapewnia również, że podczas nadchodzącego wydarzenia gracze będą mogli zdobyć także nagrody nagrody za logowanie, a także „darmowe tematyczne nakrycia głowy i skórki na broń w sklepie”. Więcej informacji na temat wspomnianego eventu znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Battlefield, czyli Battlefield 2042, dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat produkcji studia DICE, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Battlefield 2042. Jedno słowo: Rozczarowanie.