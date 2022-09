Aktualizacja 2.1 do gry Battlefield 2042 już dostępna. Dużo poprawek i nie tylko

Przedstawiciele studia EA DICE poinformowali o udostępnieniu aktualizacji z numerem 2.1 do gry Battlefield 2042. Jest to dość ważny patch, ponieważ wprowadza liczne poprawki do praktycznie każdego elementu produkcji; deweloperzy wyeliminowali sporo błędów, poprawili balans broni i pojazdów, a także odnowili mapę Renewal. Najważniejsze zmiany opisaliśmy poniżej – zainteresowanych pełną listą zapraszamy tutaj.

Aktualizacja 2.1 do gry Battlefield 2042

Mapa o nazwie Odnowa (Renewal) została zmodyfikowana. Teraz przemieszczanie się po niej pieszo oraz walka w zwarciu mają być przyjemniejsze. Sekcje, które były uznane za zbyt rozległe, zostały usunięte. Na mapie pojawiły się nowe fortyfikacje wojskowe, a odległości pomiędzy flagami i celami zostały zmniejszone.

Teraz przemieszczanie się po niej pieszo oraz walka w zwarciu mają być przyjemniejsze. Sekcje, które były uznane za zbyt rozległe, zostały usunięte. Na mapie pojawiły się nowe fortyfikacje wojskowe, a odległości pomiędzy flagami i celami zostały zmniejszone. W trybie Portal pojawiły się trzy znane bronie z Battlefield 3 i Battlefield: Bad Company 2 – P90, GOL Sniper Magnum oraz M1911.

Zmiany w przypadku specjalistów tyczą się przede wszystkim Irishy, którego APS-36 Shootdown Sentinel nie powinien mieć już problemu z blokowaniem z granatami wystrzeliwanymi z M320 LVG oraz M25 Mass.

W wersji na komputery osobiste zmniejszono opóźnienia wejściowe myszy.

Poprawiono balans śmigłowców szturmowych, transportowych oraz miniguna Nightbirda.

Wskakuj do Polaris RZR, nowego pojazdu w świecie gry, i błyskawicznie przemierzaj pole bitwy.

Naboje AM40 i Avancys nie są już nieprawidłowo rejestrowane jako naboje do pistoletu maszynowego.

Specjalne wydarzenie w grze w październiku