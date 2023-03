Batman przechodzi do Amazona. Warner Bros pozbywa się niechcianej produkcji o bohaterze

Chociaż David Zaslav, prezes Warner Bros. Discovery, przekonywał, że firma posiada prawa do wielu popularnych marek, w tym Harry’ego Pottera, Supermana, czy Batmana, zamierzając często z nich korzystać w kolejnych latach, to wytwórnia właśnie zrezygnowała z animowanej produkcji o Mrocznym Rycerzu, sprzedając ją do Amazona. Jeszcze w sierpniu ubiegłego roku pojawiły się informacje, że Warner Bros. nie jest zainteresowany Batman: Caped Crusader i poszukuje kupca wśród największych platform streamingowych. Z najlepszą ofertą wyszedł Amazon, który od razu zamówił dwa sezony animowanego serialu.

Batman: Caped Crusader kupiony przez Amazona

Batman: Caped Crusader pierwotnie był tworzony dla HBO Max, ale po przyjrzeniu się katalogowi przyszłych produkcji, David Zaslav podjął decyzję o niezamawianiu serialu dla swojej platformy streamingowej. Decyzja wydawała się dziwna, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że HBO Max miało być domem dla największych franczyz posiadanych przez Warner Bros. Jednak nowa polityka firmy, w której na pierwszym miejscu postawiono na redukcję ogromnego zadłużenia poprzez zarabianie na sprzedaży swoich treści, odbiła się również na produkcji Bruce’a Timma, J.J. Abramsa i Matta Reevesa, którzy jednak będą mogli rozwijać swój serial dla Amazona.