Batman: The Animated Series od lutego na HBO Max. Kultowy serial powraca!

Platforma HBO Max już wkrótce uzupełni jeden ze swoich największych braków w bibliotece. Według najnowszych informacji pochodzących z facebookowej grupy HBO Polska (PL) do oferty serwisu zmierza kultowy animowany serial o Batmanie. Już wcześniej zapowiadano, że Batman: The Animated Series może pojawić się na HBO Max i wszystko na to wskazuje, że nastąpi to już w połowie lutego.

Batman: The Animted Series w ofercie HBO Max

Batman: The Animted Series to jedna z najlepszych animowanych produkcji o Mrocznym Rycerzu, która zadebiutowała w 1992 roku, od razu podbijając serca fanów komiksowego superbohatera. Niestety w polskiej ofercie HBO Max tego tytułu zabrakło, ale już 15 lutego ma to się to zmienić. Właśnie tego dnia serial ma zadebiutować w bibliotece platformy.