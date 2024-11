Batman od Rocksteady Studios powróci? Rzekomo szykuje się remake

We wrześniu bieżącego roku pojawiły się informacje, że Rocksteady Studios ma rzekomo pracować nad nową grą o Mrocznym Rycerzu . Branżowy insider podkreślił podówczas, że mowa o nowym tytule, a nie odświeżonej wersji jednej z odsłon serii. Tymczasem pojawiły się wieści sugerujące coś odwrotnego – podobno firma ma szykować Batman: Arkham Asylum Remake.

Jeśli zaś mowa o Batmanie, w ostatnim czasie na rynek trafił Batman: Arkham Shadow. Jest to produkcja przeznaczona na gogle VR. Tytuł spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony graczy i nie brakowało głosów, że być może jest to jedna z najlepszych, lub nawet najlepsza gra VR, jak do tej pory. Warto przypomnieć, że Batman: Arkham Shadow dostępne jest wyłącznie na goglach Meta Quest 3 oraz Meta Quest 3S i zadebiutowało 21 października 2024 roku. Batman: Arkham Asylum miał natomiast swoją premierę w 2009 roku.

