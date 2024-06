Batman: Caped Crusader na świetnym zwiastunie. Amazon Prime Video promuje nowy serial animowany

Do sieci trafił kolejny zwiastun Batman: Caped Crusader. Amazon Prime Video przypomina o swoim ciekawie zapowiadającym się serialu animowanym.

Na sierpień zaplanowano powrót do miasta Mrocznego Rycerza, a wszystko dzięki serialowi twórcy kultowego Batman The Animated Series. To właśnie Bruce Timm stworzył ceniony przez fanów serial animowany o Batmanie z lat 90. ubiegłego wieku.